Путину оперативно докладывают информацию после переговоров, заявил Песков
Путину оперативно докладывают информацию после переговоров, заявил Песков - РИА Новости, 27.02.2026
Путину оперативно докладывают информацию после переговоров, заявил Песков
Президенту России Владимиру Путину оперативно докладывают информацию после любых переговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:02:00+03:00
2026-02-27T13:02:00+03:00
2026-02-27T13:07:00+03:00
владимир путин
россия
дмитрий песков
россия
Новости
