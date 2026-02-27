Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура выясняет обстоятельства исчезновения туристов в Пермском крае - РИА Новости, 27.02.2026
11:55 27.02.2026
Прокуратура выясняет обстоятельства исчезновения туристов в Пермском крае
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
УФА, 27 фев – РИА Новости. Прокуратура выясняет обстоятельства исчезновения туристов в Пермском крае, сообщили в надзорном органе РИА Новости.
"Прокуратура Пермского края контролирует установление обстоятельств, связанных с потерей связи с незарегистрированной туристической группой в Красновишерском муниципальном округе. Для проверки информации привлечены силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сообщили агентству в прокуратуре края.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Кинолог рассказал, можно ли найти следы на месте поисков Усольцевых
