https://ria.ru/20260227/permskiy-kray-2077103627.html
Прокуратура выясняет обстоятельства исчезновения туристов в Пермском крае
Прокуратура выясняет обстоятельства исчезновения туристов в Пермском крае - РИА Новости, 27.02.2026
Прокуратура выясняет обстоятельства исчезновения туристов в Пермском крае
Прокуратура выясняет обстоятельства исчезновения туристов в Пермском крае, сообщили в надзорном органе РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T11:55:00+03:00
2026-02-27T11:55:00+03:00
2026-02-27T11:55:00+03:00
происшествия
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg
https://ria.ru/20260227/sledy-2077030118.html
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_b079bf5657a3b3d4c8b845822c9242cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
Прокуратура выясняет обстоятельства исчезновения туристов в Пермском крае
РИА Новости: в Пермском крае выясняют обстоятельства исчезновения туристов