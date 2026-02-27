В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией содержательными

По его словам, сейчас содержательный характер переговоров строился на участии в них военных. "В состав новой российской делегации в Абу-Даби вошли военные и представители разведки... состоялся разговор по существу", - сказал Кислица.

"В одной комнате разговаривали солдаты, воюющие много лет. Но прежде всего мы договорились о терминологии: что означает прекращение огня и кто контролирует его соблюдение? И еще, что означает разделительная линия, как она проводится и что происходит, если патруль пересекает её или открывает огонь с другой стороны? Как можно предотвратить нарушения, не возобновляя войну? Мы также договорились о механизмах контроля за соблюдением соглашений на поле боя между американцами, русскими и украинцами", - заявил Кислица.