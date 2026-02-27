https://ria.ru/20260227/peregovory-2077154235.html
В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией содержательными
В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией содержательными - РИА Новости, 27.02.2026
В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией содержательными
Замглавы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица заявил, что переговоры с представителями РФ по урегулированию конфликта на Украине, которые прошли в Абу-Даби РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:15:00+03:00
2026-02-27T14:15:00+03:00
2026-02-27T14:15:00+03:00
в мире
россия
украина
женева (город)
сергей кислица
владимир зеленский
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074995688_0:47:3064:1771_1920x0_80_0_0_a8e865998a2ed9471aca6f98fafe4dd3.jpg
https://ria.ru/20260227/peskov-2077127027.html
https://ria.ru/20260227/kiev-2077114606.html
россия
украина
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074995688_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_9017aabe4adf5772a575cf55450d444b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, женева (город), сергей кислица, владимир зеленский, владимир мединский
В мире, Россия, Украина, Женева (город), Сергей Кислица, Владимир Зеленский, Владимир Мединский
В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией содержательными
Кислица: переговоры России и Украины в Абу-Даби и Женеве были содержательными
РИМ, 27 фев – РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица заявил, что переговоры с представителями РФ по урегулированию конфликта на Украине, которые прошли в Абу-Даби и Женеве, были содержательными.
"Само присутствие всех участников в одном помещении на протяжении четырех сессий в Абу-Даби
и Женеве
стало решающим фактором, существенно отличающим их от раундов переговоров в 2025 году", - заявил Кислица
, входящий в украинскую делегацию, в интервью газете Corriere della Sera
.
По его словам, сейчас содержательный характер переговоров строился на участии в них военных. "В состав новой российской делегации в Абу-Даби вошли военные и представители разведки... состоялся разговор по существу", - сказал Кислица.
"В одной комнате разговаривали солдаты, воюющие много лет. Но прежде всего мы договорились о терминологии: что означает прекращение огня и кто контролирует его соблюдение? И еще, что означает разделительная линия, как она проводится и что происходит, если патруль пересекает её или открывает огонь с другой стороны? Как можно предотвратить нарушения, не возобновляя войну? Мы также договорились о механизмах контроля за соблюдением соглашений на поле боя между американцами, русскими и украинцами", - заявил Кислица.
Очередной раунд переговоров между Россией
, США
и Украиной
прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский
по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. В среду дипломатический источник сообщил РИА Новости, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти не в Женеве.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что встреча на высшем уровне России и Украины должна финализировать всю работу на переговорах. По его словам, было бы ошибкой пытаться определить стадию урегулирования на Украине или делать прогнозы. Также он заявлял, что предложение приехать в Москву
для Владимира Зеленского
остается в силе.