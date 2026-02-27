Рейтинг@Mail.ru
В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией содержательными - РИА Новости, 27.02.2026
14:15 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/peregovory-2077154235.html
В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией содержательными
В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией содержательными - РИА Новости, 27.02.2026
В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией содержательными
Замглавы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица заявил, что переговоры с представителями РФ по урегулированию конфликта на Украине, которые прошли в Абу-Даби РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:15:00+03:00
2026-02-27T14:15:00+03:00
в мире
россия
украина
женева (город)
сергей кислица
владимир зеленский
владимир мединский
В мире, Россия, Украина, Женева (город), Сергей Кислица, Владимир Зеленский, Владимир Мединский
В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией содержательными

Кислица: переговоры России и Украины в Абу-Даби и Женеве были содержательными

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУкраинская делегация во время переговоров в Женеве
Украинская делегация во время переговоров в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Украинская делегация во время переговоров в Женеве. Архивное фото
РИМ, 27 фев – РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица заявил, что переговоры с представителями РФ по урегулированию конфликта на Украине, которые прошли в Абу-Даби и Женеве, были содержательными.
"Само присутствие всех участников в одном помещении на протяжении четырех сессий в Абу-Даби и Женеве стало решающим фактором, существенно отличающим их от раундов переговоров в 2025 году", - заявил Кислица, входящий в украинскую делегацию, в интервью газете Corriere della Sera.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Песков рассказал о продолжении переговоров по украинскому урегулированию
Вчера, 13:09
По его словам, сейчас содержательный характер переговоров строился на участии в них военных. "В состав новой российской делегации в Абу-Даби вошли военные и представители разведки... состоялся разговор по существу", - сказал Кислица.
"В одной комнате разговаривали солдаты, воюющие много лет. Но прежде всего мы договорились о терминологии: что означает прекращение огня и кто контролирует его соблюдение? И еще, что означает разделительная линия, как она проводится и что происходит, если патруль пересекает её или открывает огонь с другой стороны? Как можно предотвратить нарушения, не возобновляя войну? Мы также договорились о механизмах контроля за соблюдением соглашений на поле боя между американцами, русскими и украинцами", - заявил Кислица.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. В среду дипломатический источник сообщил РИА Новости, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти не в Женеве.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча на высшем уровне России и Украины должна финализировать всю работу на переговорах. По его словам, было бы ошибкой пытаться определить стадию урегулирования на Украине или делать прогнозы. Также он заявлял, что предложение приехать в Москву для Владимира Зеленского остается в силе.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Передача Киеву ядерного оружия лишь подорвет переговоры, считает эксперт
Вчера, 12:37
 
