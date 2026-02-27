Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по Украине уже фокусируются на основных вопросах, заявил МИД КНР - РИА Новости, 27.02.2026
12:22 27.02.2026
Переговоры по Украине уже фокусируются на основных вопросах, заявил МИД КНР
Участники переговоров между РФ, США и Украиной уже начали фокусироваться на существенных вопросах кризиса, Китай приветствует это, заявила на брифинге в пятницу РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T12:22:00+03:00
2026-02-27T12:22:00+03:00
ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Участники переговоров между РФ, США и Украиной уже начали фокусироваться на существенных вопросах кризиса, Китай приветствует это, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Дипломат указала, что с самого начала украинского кризиса Китай последовательно выступает за содействие мирным переговорам и продвигает политическое урегулирование кризиса.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Пойти воевать". На Западе выступили с радикальным планом по Украине
Вчера, 12:19
"В настоящее время между сторонами существуют разногласия, но они все же ведут переговоры, к тому же уже начали фокусироваться на существенных вопросах кризиса. Китай приветствует это", - заявила Мао Нин.
Она добавила, что мирные переговоры не могут быть завершены в одночасье, но, если придерживаться диалога, надежда на мир есть.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время.
В среду дипломатический источник сообщил РИА Новости, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти не в Женеве.
Человек с флагом Евросоюза на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Все потеряли": Украина пожалела о своем шаге
Вчера, 08:00
 
