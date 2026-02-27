Переговоры по Украине уже фокусируются на основных вопросах, заявил МИД КНР

ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Участники переговоров между РФ, США и Украиной уже начали фокусироваться на существенных вопросах кризиса, Китай приветствует это, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Дипломат указала, что с самого начала украинского кризиса Китай последовательно выступает за содействие мирным переговорам и продвигает политическое урегулирование кризиса.
"В настоящее время между сторонами существуют разногласия, но они все же ведут переговоры, к тому же уже начали фокусироваться на существенных вопросах кризиса. Китай приветствует это", - заявила Мао Нин.
Она добавила, что мирные переговоры не могут быть завершены в одночасье, но, если придерживаться диалога, надежда на мир есть.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время.
В среду дипломатический источник сообщил РИА Новости, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти не в Женеве.
