МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Пока Владимир Зеленский находится у власти в Киеве, переговоры по украинскому урегулированию к результатам не приведут, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом в середине февраля 2026 года он допустил проведение новых президентских выборов одновременно с референдумом. Однако после этого заявлений на эту тему не последовало.