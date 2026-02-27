https://ria.ru/20260227/peregovory-2077065334.html
Степашин оценил шансы переговоров с Украиной, пока Зеленский у власти
Степашин оценил шансы переговоров с Украиной, пока Зеленский у власти - РИА Новости, 27.02.2026
Степашин оценил шансы переговоров с Украиной, пока Зеленский у власти
Пока Владимир Зеленский находится у власти в Киеве, переговоры по украинскому урегулированию к результатам не приведут, считает бывший премьер-министр РФ Сергей РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:11:00+03:00
2026-02-27T10:11:00+03:00
2026-02-27T10:11:00+03:00
украина
россия
киев
владимир зеленский
сергей степашин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017768208_0:150:3029:1854_1920x0_80_0_0_efb1ef6f249ca6048e96359e5758d122.jpg
https://ria.ru/20260227/zelenskiy-2077053664.html
https://ria.ru/20260227/zelenskiy-2077026786.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017768208_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2eb4604c1069fbfa288fff1ed5a43a95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей степашин
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Степашин
Степашин оценил шансы переговоров с Украиной, пока Зеленский у власти
Степашин: переговоры по Украине не дадут результатов, пока Зеленский у власти
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Пока Владимир Зеленский находится у власти в Киеве, переговоры по украинскому урегулированию к результатам не приведут, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
Трехсторонние переговоры прошли в Женеве
17-18 февраля. В беседе с РИА Новости Степашин
отметил, что сейчас трудно давать комментарии о ходе переговорного процесса по ситуации на Украине
.
"Пока Зеленский
у власти, я думаю, что нет", - сказал Степашин, отвечая на вопрос, есть ли перспективы, что переговоры приведут к результатам.
Зеленский не раз выступал с противоречивыми заявлениями относительно хода переговоров, желания провести встречу с российским лидером, возможности проведения выборов на Украине.
Президент России Владимир Путин
ранее заявил, что Зеленский может приехать в Москву
, если готов ко встрече. Глава киевского режима отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов встретиться "в любом формате".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом в середине февраля 2026 года он допустил проведение новых президентских выборов одновременно с референдумом. Однако после этого заявлений на эту тему не последовало.