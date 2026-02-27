https://ria.ru/20260227/peregovory-2077046159.html
СМИ: США и Иран далеки от соглашения по итогу третьего раунда переговоров
СМИ: США и Иран далеки от соглашения по итогу третьего раунда переговоров - РИА Новости, 27.02.2026
СМИ: США и Иран далеки от соглашения по итогу третьего раунда переговоров
Третий раунд переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе в Женеве завершился без заключения соглашения, стороны по-прежнему далеки от договоренностей... РИА Новости, 27.02.2026
WSJ: третий раунд переговоров Ирана и США завершился без заключения соглашения