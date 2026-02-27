Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США и Иран далеки от соглашения по итогу третьего раунда переговоров
08:14 27.02.2026
СМИ: США и Иран далеки от соглашения по итогу третьего раунда переговоров
СМИ: США и Иран далеки от соглашения по итогу третьего раунда переговоров
СМИ: США и Иран далеки от соглашения по итогу третьего раунда переговоров
Третий раунд переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе в Женеве завершился без заключения соглашения, стороны по-прежнему далеки от договоренностей... РИА Новости, 27.02.2026
в мире
сша
иран
женева (город)
аббас аракчи
стив уиткофф
переговоры по украине в женеве — 2026
сша
иран
женева (город)
в мире, сша, иран, женева (город), аббас аракчи, стив уиткофф, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, США, Иран, Женева (город), Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
СМИ: США и Иран далеки от соглашения по итогу третьего раунда переговоров

WSJ: третий раунд переговоров Ирана и США завершился без заключения соглашения

© AP Photo / Foreign Ministry of OmanМинистр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди проводит встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в рамках ирано-американских переговоров в Женеве
Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди проводит встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в рамках ирано-американских переговоров в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Foreign Ministry of Oman
Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди проводит встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в рамках ирано-американских переговоров в Женеве
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Третий раунд переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе в Женеве завершился без заключения соглашения, стороны по-прежнему далеки от договоренностей по ключевым вопросам, сообщает газета Wall Street Journal.
По словам источников, в ходе переговоров американские переговорщики заявили, что Иран должен уничтожить свои ядерные объекты в Форду, Натанзе и Исфахане и передать США весь оставшийся обогащенный уран.
Иран отверг идею передачи запасов урана за границу. Иранская сторона также выразила несогласие с прекращением обогащения урана, демонтажем ядерных объектов и введением ограничений на свою программу.
Иран и США провели три раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
СМИ назвали условие, при котором США допустят переработку Ираном урана
26 февраля, 18:37
 
В миреСШАИранЖенева (город)Аббас АракчиСтив УиткоффПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
