СМИ: глава МИД Омана может встретиться с Вэнсом для переговоров по Ирану
06:11 27.02.2026
СМИ: глава МИД Омана может встретиться с Вэнсом для переговоров по Ирану
СМИ: глава МИД Омана может встретиться с Вэнсом для переговоров по Ирану
Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди планирует в пятницу встретиться в Вашингтоне с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и другими американскими чиновниками для... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T06:11:00+03:00
2026-02-27T06:11:00+03:00
в мире
сша
иран
оман
бадр аль-бусаиди
аббас аракчи
магатэ
сша
иран
оман
в мире, сша, иран, оман, бадр аль-бусаиди, аббас аракчи, магатэ
В мире, США, Иран, Оман, Бадр Аль-Бусаиди, Аббас Аракчи, МАГАТЭ
СМИ: глава МИД Омана может встретиться с Вэнсом для переговоров по Ирану

MS Now: глава МИД Омана планирует встретиться с Вэнсом для переговоров по Ирану

© AP Photo / Angelina KatsanisДжей Ди Вэнс
© AP Photo / Angelina Katsanis
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди планирует в пятницу встретиться в Вашингтоне с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и другими американскими чиновниками для проведения переговоров с целью предотвращения войны с Ираном, сообщает телеканал MS Now.
"Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди планирует встретиться с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом и другими чиновниками США в Вашингтоне в пятницу для проведения переговоров, о которых ранее не сообщалось, с целью предотвращения войны с Ираном", - сообщает телеканал.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил после состоявшихся в четверг переговоров, что Иран и США могут провести новый раунд в течение недели, делегации с понедельника, 2 марта, начнут технические консультации в Вене, они пройдут в МАГАТЭ.
Трамп заслушал доклад о вариантах действий в отношении Ирана, сообщили СМИ
