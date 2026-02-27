Рейтинг@Mail.ru
03:21 27.02.2026 (обновлено: 11:55 27.02.2026)
В Совфеде рассказали, как восстановить потерянный стаж для пенсии
В Совфеде рассказали, как восстановить потерянный стаж для пенсии

Сотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россияне могут восстановить не учтенный в трудовой книжке стаж для пенсии, предоставив в Соцфонд письменные договоры или ведомости на выдачу зарплаты, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"При отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, если в ней содержатся неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи об отдельных периодах работы, для подтверждения периодов работы необходимо обратиться в Социальный фонд по месту жительства, который поможет оказать содействие в восстановлении стажа", — сказала политик.
26.02.2026
Названы категории граждан, которые могут досрочно уйти на пенсию
26 февраля, 02:52
Мельникова отметила, что Соцфонд направит запросы в различные органы, организации, архивы с целью получения документов, необходимых для подтверждения стажа.
"Такими документами могут быть: письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действовавшие на день возникновения соответствующих правоотношений; выписки из приказов; лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы", — объяснила парламентарий.
Экс-глава отделения Соцфонда также объяснила, что если документы о работе утрачены в связи со стихийным бедствием и не подлежат восстановлению или утрачены из-за небрежного хранения, умышленного уничтожения не по вине работника, то подтвердить факт работы гражданина возможно в судебном порядке на основании показаний двух и более свидетелей.
"При этом продолжительность стажа, установленного на основании свидетельских показаний, не может превышать половины страхового стажа, требуемого для назначения страховой пенсии", — подчеркнула Мельникова.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Россиянам объяснили, кто получит прибавку к пенсии в марте
27.02.2026, 02:17
 
