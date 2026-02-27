В Совфеде рассказали, как восстановить потерянный стаж для пенсии

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россияне могут восстановить не учтенный в трудовой книжке стаж для пенсии, предоставив в Соцфонд письменные договоры или ведомости на выдачу зарплаты, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

"При отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, если в ней содержатся неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи об отдельных периодах работы, для подтверждения периодов работы необходимо обратиться в Социальный фонд по месту жительства, который поможет оказать содействие в восстановлении стажа", — сказала политик.

Мельникова отметила, что Соцфонд направит запросы в различные органы, организации, архивы с целью получения документов, необходимых для подтверждения стажа.

"Такими документами могут быть: письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действовавшие на день возникновения соответствующих правоотношений; выписки из приказов; лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы", — объяснила парламентарий.

Экс-глава отделения Соцфонда также объяснила, что если документы о работе утрачены в связи со стихийным бедствием и не подлежат восстановлению или утрачены из-за небрежного хранения, умышленного уничтожения не по вине работника, то подтвердить факт работы гражданина возможно в судебном порядке на основании показаний двух и более свидетелей.