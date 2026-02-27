Паводки могут создать проблемы ВСУ на фронте, пишут украинские СМИ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мощные весенние паводки, вызванные снежной зимой на Украине, могут ухудшить положение ВСУ на фронте, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"На Украине на фоне потепления уже стартовал сезон большой воды... есть затопления близлежащих территорий, хозяйственных построек и частных домов... "Большая вода" ухудшает и условия на передовой. В соцсетях уже есть масса видео с подтопленных блиндажей, где военным приходится жить в буквальном смысле по пояс в воде. Не исключено, что "водный фактор" окажет влияние и на ситуацию по всей линии фронта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как пишут украинские журналисты, даже на начальном этапе таяния снега уровень воды в реках на Украине в некоторых местах уже поднялся на 3,5 метра. Местные метеорологи предупреждают, что паводки накроют всю страну, а в некоторых регионах ситуация может вылиться в полноценное стихийное бедствие. В Киеве, например, ждут затопления некоторых островов в русле Днепра, а также подтопления прибрежных районов города: Оболони и Гидропарка.