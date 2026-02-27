ПАОК с Оздоевым вновь уступил "Сельте" и завершил выступление в Лиге Европы

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Греческий футбольный клуб ПАОК на выезде проиграл испанской "Сельте" в ответном матче стыкового раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Виго, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч забил Виллиот Сведберг (63-я минута).

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

В первой встрече команд греческий клуб уступил дома со счетом 1:2.

Соперником "Сельты" в следующей стадии станет английская "Астон Вилла" или французский "Лион". Жеребьевка 1/8 финала пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.

Результаты других матчей игрового дня: