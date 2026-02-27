Рейтинг@Mail.ru
ПАОК с Оздоевым вновь уступил "Сельте" и завершил выступление в Лиге Европы
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:05 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/paok-2077026149.html
ПАОК с Оздоевым вновь уступил "Сельте" и завершил выступление в Лиге Европы
ПАОК с Оздоевым вновь уступил "Сельте" и завершил выступление в Лиге Европы - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
ПАОК с Оздоевым вновь уступил "Сельте" и завершил выступление в Лиге Европы
Греческий футбольный клуб ПАОК на выезде проиграл испанской "Сельте" в ответном матче стыкового раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T01:05:00+03:00
2026-02-27T01:05:00+03:00
футбол
спорт
магомед оздоев
паок
сельта
астон вилла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891809482_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e6c7b1685d749dd8c40abfea129da7dd.jpg
https://ria.ru/20260226/zvezda-2077020542.html
спорт, магомед оздоев, паок, сельта, астон вилла
Футбол, Спорт, Магомед Оздоев, ПАОК, Сельта, Астон Вилла
ПАОК с Оздоевым вновь уступил "Сельте" и завершил выступление в Лиге Европы

ПАОК с Оздоевым вновь проиграл "Сельте" и завершил выступление в Лиге Европы

© Фото : Соцсети ПАОКаМагомед Оздоев
Магомед Оздоев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Соцсети ПАОКа
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Греческий футбольный клуб ПАОК на выезде проиграл испанской "Сельте" в ответном матче стыкового раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Виго, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч забил Виллиот Сведберг (63-я минута).
Лига Европы УЕФА
26 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Сельта
1 : 0
ПАОК
63‎’‎ • Виллиот Сведберг
(Борха Иглесиас)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.
В первой встрече команд греческий клуб уступил дома со счетом 1:2.
Соперником "Сельты" в следующей стадии станет английская "Астон Вилла" или французский "Лион". Жеребьевка 1/8 финала пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.
Результаты других матчей игрового дня:
  • "Болонья" (Италия) - "Бранн" (Норвегия) - 1:0 (первый матч - 1:0);
  • "Ноттингем Форест" (Англия) - "Фенербахче" (Турция) - 1:2 (3:0).
Футболисты клуба Црвена Звезда - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Црвена Звезда" проиграла "Лиллю" и вылетела из Лиги Европы
26 февраля, 23:45
 
ФутболСпортМагомед ОздоевПАОКСельтаАстон Вилла
 
Матч-центр
 
