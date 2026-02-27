https://ria.ru/20260227/paok-2077026149.html
ПАОК с Оздоевым вновь уступил "Сельте" и завершил выступление в Лиге Европы
ПАОК с Оздоевым вновь уступил "Сельте" и завершил выступление в Лиге Европы - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
ПАОК с Оздоевым вновь уступил "Сельте" и завершил выступление в Лиге Европы
Греческий футбольный клуб ПАОК на выезде проиграл испанской "Сельте" в ответном матче стыкового раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Греческий футбольный клуб ПАОК на выезде проиграл испанской "Сельте" в ответном матче стыкового раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Виго, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч забил Виллиот Сведберг (63-я минута).
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.
В первой встрече команд греческий клуб уступил дома со счетом 1:2.
Соперником "Сельты" в следующей стадии станет английская "Астон Вилла" или французский "Лион". Жеребьевка 1/8 финала пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.
Результаты других матчей игрового дня:
- "Болонья" (Италия) - "Бранн" (Норвегия) - 1:0 (первый матч - 1:0);
- "Ноттингем Форест" (Англия) - "Фенербахче" (Турция) - 1:2 (3:0).