Афганистан обвинил Пакистан в атаке на провинцию Пактия - РИА Новости, 27.02.2026
11:53 27.02.2026 (обновлено: 16:38 27.02.2026)
Афганистан обвинил Пакистан в атаке на провинцию Пактия
Пакистан атаковал провинцию Пактия в Афганистане, сообщил афганский телеканал Ariana News. РИА Новости, 27.02.2026
Афганистан обвинил Пакистан в атаке на провинцию Пактия

Ariana News: Пакистан атаковал провинцию Пактия в Афганистане

© AP Photo / Ahsan ShahzadПакистанские военнослужащие на границе с Афганистаном
Пакистанские военнослужащие на границе с Афганистаном - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Ahsan Shahzad
Пакистанские военнослужащие на границе с Афганистаном. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пакистан атаковал провинцию Пактия в Афганистане, сообщил афганский телеканал Ariana News.
"Источники в силах безопасности сообщили, что пакистанский военный режим атаковал мирных жителей в районе Дандпатан провинции Пактия (расположена на границе с Пакистаном - ред.)", - написал телеканал в соцсети X.
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, сообщил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Вооруженный член организации Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
МИД призвал Афганистан и Пакистан вернуться к переговорам
