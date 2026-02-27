https://ria.ru/20260227/pakistan-2077291883.html
В Пакистане запретили полеты всех дронов после применения Афганистаном БПЛА
После применения Афганистаном ударных беспилотных летательных аппаратов при атаках на пакистанские военные объекты МВД Пакистана запретило полеты всех дронов. РИА Новости, 27.02.2026
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. После применения Афганистаном ударных беспилотных летательных аппаратов при атаках на пакистанские военные объекты МВД Пакистана запретило полеты всех дронов.
"Министерство внутренних дел Пакистана
в своем заявлении сообщило, что запрет полетов распространяется на все виды коммерческих и частных дронов. Это решение было принято после того, как сегодня талибы использовал дроны для атаки на военные цели в Исламабаде
и провинции Хайбер-Пахтунхва", - сообщает Telegram-канал TOLOnews Plus
.
Информационный портал Afghanistan International
сообщает, что о применении дронов для атак на военные цели в Пакистане заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана
Забиулла Моджахед в ходе онлайн-пресс-конференции.
"Пакистан осознал, что афганцы могут отвечать на удары", - заявил Моджахед, добавив, что БПЛА использовались в атаках на объекты в городах Исламабад, Ноушира, и Абботабад.
Моджахед добавил, что пакистанские самолеты в пятницу осуществляли полеты в воздушном пространстве Афганистана, нанося удары в афганских провинциях Пактия
, Пактика
, Хост
и Кунар
. По его данным, в результате этих атак пострадали мирные жители.
Ранее TOLOnews Plus сообщал, что военные Афганистана применили беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по пакистанским военным базам, опубликовав видеоролик, снятый якобы с афганского дрона, на котором запечатлено поражение военного объекта в горной местности.