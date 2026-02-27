В Пакистане запретили полеты всех дронов после применения Афганистаном БПЛА

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. После применения Афганистаном ударных беспилотных летательных аппаратов при атаках на пакистанские военные объекты МВД Пакистана запретило полеты всех дронов.

"Министерство внутренних дел Пакистана в своем заявлении сообщило, что запрет полетов распространяется на все виды коммерческих и частных дронов. Это решение было принято после того, как сегодня талибы использовал дроны для атаки на военные цели в Исламабаде и провинции Хайбер-Пахтунхва", - сообщает Telegram-канал TOLOnews Plus

Информационный портал Afghanistan International сообщает, что о применении дронов для атак на военные цели в Пакистане заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед в ходе онлайн-пресс-конференции.

"Пакистан осознал, что афганцы могут отвечать на удары", - заявил Моджахед, добавив, что БПЛА использовались в атаках на объекты в городах Исламабад, Ноушира, и Абботабад.

Пактика, Хост и Моджахед добавил, что пакистанские самолеты в пятницу осуществляли полеты в воздушном пространстве Афганистана, нанося удары в афганских провинциях Пактия Кунар . По его данным, в результате этих атак пострадали мирные жители.