Пакистан призвал Афганистан положить конец безнаказанности террористов

НЬЮ-ДЕЛИ 27 фев – РИА Новости. Пакистан призывает власти в Афганистане положить конец безнаказанности террористов, действующих на территории страны, заявил МИД Пакистана.
"Пакистан вновь подтверждает свою твердую решимость и стремление искоренить угрозу терроризма, исходящую из Афганистана, и призывает афганский режим положить конец безнаказанности, с которой продолжают действовать группировки "Фитна аль-Хаваридж" и "Фитна аль-Хиндустан" на территории Афганистана", - говорится в заявлении МИД.
"Фитна-аль-Хиндустан" - это термин, используемый Пакистаном для обозначения террористических группировок в Белуджистане, в свою очередь группировка "Фитна аль-Хаваридж" ранее была известна как "Техрик-и-Талибан Пакистан" или "Движение талибов Пакистана".
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Это обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.