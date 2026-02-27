https://ria.ru/20260227/pakistan-2077183560.html
Армия Пакистана потеряла 12 солдат в ходе отражения атаки Афганистана в ночь на пятницу, заявил генеральный директор службы общественных связей пакистанской... РИА Новости, 27.02.2026
Армия Пакистана сообщила о потере 12 солдат во время отражения атаки Афганистана