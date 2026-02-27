Рейтинг@Mail.ru
Армия Пакистана сообщила о потере 12 солдат
15:08 27.02.2026 (обновлено: 16:38 27.02.2026)
Армия Пакистана сообщила о потере 12 солдат
Армия Пакистана сообщила о потере 12 солдат
Армия Пакистана потеряла 12 солдат в ходе отражения атаки Афганистана в ночь на пятницу, заявил генеральный директор службы общественных связей пакистанской... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T15:08:00+03:00
2026-02-27T16:38:00+03:00
2026
1920
1920
true
в мире, пакистан, афганистан, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Пакистан, Афганистан, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Армия Пакистана сообщила о потере 12 солдат

Армия Пакистана сообщила о потере 12 солдат во время отражения атаки Афганистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев – РИА Новости. Армия Пакистана потеряла 12 солдат в ходе отражения атаки Афганистана в ночь на пятницу, заявил генеральный директор службы общественных связей пакистанской армии генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри.
"На данный момент 12 храбрых солдат погибли, защищая территориальную целостность Пакистана", - заявил он в ходе пресс-конференции.
Чаудри добавил, что еще 27 военных получили ранения, а один солдат числится пропавшим без вести.
