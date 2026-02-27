https://ria.ru/20260227/pakistan-2077179450.html
Исламабад считает, что Москва может помочь разрешить конфликт с Кабулом
Исламабад считает, что Москва может помочь разрешить конфликт с Кабулом - РИА Новости, 27.02.2026
Исламабад считает, что Москва может помочь разрешить конфликт с Кабулом
Пакистан уверен, что Россия может содействовать урегулированию конфликта с Афганистаном, но Исламабад не обращался с такой просьбой к Москве, заявил посол... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:57:00+03:00
2026-02-27T14:57:00+03:00
2026-02-27T16:38:00+03:00
в мире
пакистан
россия
исламабад
талибан
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
пакистан
россия
исламабад
в мире, пакистан, россия, исламабад, талибан, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Пакистан, Россия, Исламабад, Талибан, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Исламабад считает, что Москва может помочь разрешить конфликт с Кабулом
Посол Тирмизи: РФ может сыграть роль посредника в конфликте Исламабада и Кабула