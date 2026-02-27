https://ria.ru/20260227/pakistan-2077120966.html
Глава МИД Пакистана заявил, что страна ответила на агрессию Афганистана
Глава МИД Пакистана заявил, что страна ответила на агрессию Афганистана - РИА Новости, 27.02.2026
Глава МИД Пакистана заявил, что страна ответила на агрессию Афганистана
Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что Пакистан адекватно ответил на... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T12:45:00+03:00
2026-02-27T12:45:00+03:00
2026-02-27T16:38:00+03:00
в мире
пакистан
афганистан
нангархар
хакан фидан
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077054821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e9a86228709f52c110537ce8dba7943c.jpg
https://ria.ru/20260227/mid-2077077092.html
https://ria.ru/20260227/operatsii-2077034541.html
пакистан
афганистан
нангархар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077054821_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e387b1e2da29112518a4291ca4c5da77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, афганистан, нангархар, хакан фидан, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Пакистан, Афганистан, Нангархар, Хакан Фидан, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Глава МИД Пакистана заявил, что страна ответила на агрессию Афганистана
Дар: Пакистан адекватно ответил на неспровоцированную агрессию Афганистана
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что Пакистан адекватно ответил на неспровоцированную агрессию Афганистана.
"Министр иностранных дел подчеркнул, что Пакистан
адекватно ответил на неспровоцированную агрессию Афганистана
, а пакистанские вооруженные силы провели успешные воздушные операции в рамках операции "Газаб лиль-Хак" ("Праведная ярость") для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", - сообщило министерство в соцcети X.
Глава МИД двух стан подчеркнули важность мира и стабильности в регионе и договорилисьследить за развитием событий.
На прошлой неделе Пакистан нанес авиаудары по местам базирования террористов в афганских провинциях Нангархар
и Пактика
. По заявлению властей Афганистана, в результате ударов погибли и получили ранения десятки мирных жителей. В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали военные операции против пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда.
Пакистан в свою очередь сообщил о начале операции "Газаб лиль-Хак" ("Праведная ярость") в ответ на то, что он назвал "неспровоцированным обстрелом" со стороны афганских талибов в нескольких приграничных секторах. Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Пакистана по связям с иностранными СМИ Мошарраф Заиди, в результате столкновений погибло 133 афганских военных, более 200 получили ранения, при этом со стороны Пакистана погибло два военных.
В пятницу утром министерство обороны Афганистана заявило о завершении военной операции против Пакистана. Утверждается, что Афганистан ночью нанес "решительные удары", отвечая на "дерзкую агрессию пакистанского военного режима против афганской территории, повлекшую гибель невинных женщин и детей". Минобороны Афганистана заявило о 55 убитых пакистанских солдатах, потери Афганистана по заявлению военных составили восемь погибших и 13 раненых.