Глава МИД Пакистана заявил, что страна ответила на агрессию Афганистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что Пакистан адекватно ответил на неспровоцированную агрессию Афганистана.

"Министр иностранных дел подчеркнул, что Пакистан адекватно ответил на неспровоцированную агрессию Афганистана , а пакистанские вооруженные силы провели успешные воздушные операции в рамках операции "Газаб лиль-Хак" ("Праведная ярость") для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", - сообщило министерство в соцcети X.

Глава МИД двух стан подчеркнули важность мира и стабильности в регионе и договорилисьследить за развитием событий.

На прошлой неделе Пакистан нанес авиаудары по местам базирования террористов в афганских провинциях Нангархар Пактика . По заявлению властей Афганистана, в результате ударов погибли и получили ранения десятки мирных жителей. В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали военные операции против пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда.

Пакистан в свою очередь сообщил о начале операции "Газаб лиль-Хак" ("Праведная ярость") в ответ на то, что он назвал "неспровоцированным обстрелом" со стороны афганских талибов в нескольких приграничных секторах. Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Пакистана по связям с иностранными СМИ Мошарраф Заиди, в результате столкновений погибло 133 афганских военных, более 200 получили ранения, при этом со стороны Пакистана погибло два военных.