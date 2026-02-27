Рейтинг@Mail.ru
12:45 27.02.2026 (обновлено: 16:38 27.02.2026)
Глава МИД Пакистана заявил, что страна ответила на агрессию Афганистана

Дар: Пакистан адекватно ответил на неспровоцированную агрессию Афганистана

© AP Photo / Ahsan ShahzadПакистанские военнослужащие на границе с Афганистаном
Пакистанские военнослужащие на границе с Афганистаном - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Ahsan Shahzad
Пакистанские военнослужащие на границе с Афганистаном
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что Пакистан адекватно ответил на неспровоцированную агрессию Афганистана.
"Министр иностранных дел подчеркнул, что Пакистан адекватно ответил на неспровоцированную агрессию Афганистана, а пакистанские вооруженные силы провели успешные воздушные операции в рамках операции "Газаб лиль-Хак" ("Праведная ярость") для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", - сообщило министерство в соцcети X.
Вооруженный член организации Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
МИД призвал Афганистан и Пакистан вернуться к переговорам
Вчера, 10:48
Глава МИД двух стан подчеркнули важность мира и стабильности в регионе и договорилисьследить за развитием событий.
На прошлой неделе Пакистан нанес авиаудары по местам базирования террористов в афганских провинциях Нангархар и Пактика. По заявлению властей Афганистана, в результате ударов погибли и получили ранения десятки мирных жителей. В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали военные операции против пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда.
Пакистан в свою очередь сообщил о начале операции "Газаб лиль-Хак" ("Праведная ярость") в ответ на то, что он назвал "неспровоцированным обстрелом" со стороны афганских талибов в нескольких приграничных секторах. Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Пакистана по связям с иностранными СМИ Мошарраф Заиди, в результате столкновений погибло 133 афганских военных, более 200 получили ранения, при этом со стороны Пакистана погибло два военных.
В пятницу утром министерство обороны Афганистана заявило о завершении военной операции против Пакистана. Утверждается, что Афганистан ночью нанес "решительные удары", отвечая на "дерзкую агрессию пакистанского военного режима против афганской территории, повлекшую гибель невинных женщин и детей". Минобороны Афганистана заявило о 55 убитых пакистанских солдатах, потери Афганистана по заявлению военных составили восемь погибших и 13 раненых.
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Афганистан заявил о масштабных ответных операциях против Пакистана
Вчера, 03:36
 
