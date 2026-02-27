https://ria.ru/20260227/pakistan-2077107385.html
Пакистан нанес удары по двум провинциям в Афганистане, пишут СМИ
Пакистан нанес удары по двум провинциям в Афганистане, пишут СМИ
Пакистан нанес удары по районам афганских провинций Хост и Нангархар, есть погибшие и пострадавшие, сообщили афганские СМИ. РИА Новости, 27.02.2026
TOLOnews Plus: Пакистан нанес удары по провинциям Хост и Нангархар в Афганистане