12:16 27.02.2026 (обновлено: 15:26 27.02.2026)
Пакистан нанес удары по двум провинциям в Афганистане, пишут СМИ
Пакистан нанес удары по районам афганских провинций Хост и Нангархар, есть погибшие и пострадавшие, сообщили афганские СМИ. РИА Новости, 27.02.2026
Пакистан нанес удары по двум провинциям в Афганистане, пишут СМИ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пакистан нанес удары по районам афганских провинций Хост и Нангархар, есть погибшие и пострадавшие, сообщили афганские СМИ.
По данным портала TOLOnews Plus, власти Нангархара на востоке Афганистана сообщили, что Пакистан нанес удары ракетами по различных районам провинции, под удар попал разбитый палаточный лагерь, однако жертв нет.
Афганское государственное агентство Бахтар передало, что пакистанские военные подвергли ударам несколько районов провинции Хост, также примыкающей к Пакистану.
"Сегодня утром военный режим Пакистана нанес удар по жилому дому... в этой провинции, в результате погибли и пострадали три человека", - сообщило агентство.
Вооруженный член организации Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Афганистан заявил об ударе по пакистанским военным базам
