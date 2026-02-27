Рейтинг@Mail.ru
Пакистан показал кадры нанесения ударов по талибам в Афганистане - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 27.02.2026 (обновлено: 16:38 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/pakistan-2077062972.html
Пакистан показал кадры нанесения ударов по талибам в Афганистане
Пакистан показал кадры нанесения ударов по талибам в Афганистане - РИА Новости, 27.02.2026
Пакистан показал кадры нанесения ударов по талибам в Афганистане
Пакистанский государственный телеканал Pakistan TV показал моменты нанесения ударов по расположениям талибов в Афганистане в ночь на пятницу. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:00:00+03:00
2026-02-27T16:38:00+03:00
в мире
афганистан
пакистан
кандагар
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077060868_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0298d56db3b94794882bfead20e47087.jpg
https://ria.ru/20260227/rossija-2077048424.html
https://ria.ru/20260227/otvet-2077044485.html
афганистан
пакистан
кандагар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пакистан нанес удары по расположениям талибов в Афганистане
Пакистанский государственный телеканал Pakistan TV показал моменты нанесения ударов по расположениям талибов в Афганистане в ночь на пятницу. Телеканал разместил два видео с кадрами нанесения ударов в провинции Кандагар. По данным канала, в результате удара уничтожены штаб бригады талибов и логистический центр. "Пакистанские силы уничтожили несколько ключевых постов талибов вдоль границы, эффективно используя артиллерию и квадрокоптеры", - сообщил Pakistan TV
2026-02-27T10:00
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077060868_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2a2a57f76aefd8d9fe3f8006426747f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, пакистан, кандагар, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Афганистан, Пакистан, Кандагар, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Пакистан показал кадры нанесения ударов по талибам в Афганистане

Pakistan TV показал кадры удара по базам талибов в Афганистане

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев - РИА Новости. Пакистанский государственный телеканал Pakistan TV показал моменты нанесения ударов по расположениям талибов в Афганистане в ночь на пятницу.
Телеканал разместил два видео с кадрами нанесения ударов в провинции Кандагар. По данным канала, в результате удара уничтожены штаб бригады талибов и логистический центр.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Россия готова обсудить посредничество между Пакистаном и Афганистаном
Вчера, 08:39
"Пакистанские силы уничтожили несколько ключевых постов талибов вдоль границы, эффективно используя артиллерию и квадрокоптеры", - сообщил Pakistan TV.
Там отметили, что в граничащей с Пакистаном провинции Хост афганские талибы подняли белые флаги на различных постах.
На прошлой неделе Пакистан нанес авиаудары по местам базирования террористов в афганских провинциях Нангархар и Пактика. По заявлению властей Афганистана, в результате ударов погибли и получили ранения десятки мирных жителей, включая женщин и детей.
В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда.
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Власти Афганистана удалили публикацию об ответе на удары Пакистана
Вчера, 07:39
 
В миреАфганистанПакистанКандагарВооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала