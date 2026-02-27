https://ria.ru/20260227/pakistan-2077062972.html
Пакистан показал кадры нанесения ударов по талибам в Афганистане
Пакистан показал кадры нанесения ударов по талибам в Афганистане - РИА Новости, 27.02.2026
Пакистан показал кадры нанесения ударов по талибам в Афганистане
Пакистанский государственный телеканал Pakistan TV показал моменты нанесения ударов по расположениям талибов в Афганистане в ночь на пятницу. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:00:00+03:00
2026-02-27T10:00:00+03:00
2026-02-27T16:38:00+03:00
Пакистан нанес удары по расположениям талибов в Афганистане
Пакистанский государственный телеканал Pakistan TV показал моменты нанесения ударов по расположениям талибов в Афганистане в ночь на пятницу. Телеканал разместил два видео с кадрами нанесения ударов в провинции Кандагар. По данным канала, в результате удара уничтожены штаб бригады талибов и логистический центр. "Пакистанские силы уничтожили несколько ключевых постов талибов вдоль границы, эффективно используя артиллерию и квадрокоптеры", - сообщил Pakistan TV
