Пакистан даст ответ Афганистану, заявил губернатор Хайбер-Пахтунхва

ИСЛАМАБАД, 27 фев – РИА Новости. Губернатор атакованной приграничной провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва Фейсал Карим Кунди заявил РИА Новости, что Исламабад даст решительный ответ Афганистану и обеспечит свою безопасность.

По его словам, "любое посягательство на безопасность Пакистана получит решительный ответ, который обеспечит безопасность страны и ее достоинство".