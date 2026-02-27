Рейтинг@Mail.ru
27.02.2026

Пакистан даст ответ Афганистану, заявил губернатор Хайбер-Пахтунхва
00:19 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/pakistan-2077023651.html
Пакистан даст ответ Афганистану, заявил губернатор Хайбер-Пахтунхва
Губернатор атакованной приграничной провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва Фейсал Карим Кунди заявил РИА Новости, что Исламабад даст решительный ответ Афганистану
Пакистан даст ответ Афганистану, заявил губернатор Хайбер-Пахтунхва

Губернатор Кунди: Пакистан даст ответ Афганистану и обеспечит безопасность

ИСЛАМАБАД, 27 фев – РИА Новости. Губернатор атакованной приграничной провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва Фейсал Карим Кунди заявил РИА Новости, что Исламабад даст решительный ответ Афганистану и обеспечит свою безопасность.
"Мы внимательно следим за развитием событий и изучаем характер ответа со стороны Пакистана, который готов ко всем возможным сценариям. Не должен повториться сценарий предыдущих кризисов, когда международное сообщество требовало сдержанности от Пакистана после эскалации. Суверенитет Пакистана – красная линия", - сказал глава региона.
По его словам, "любое посягательство на безопасность Пакистана получит решительный ответ, который обеспечит безопасность страны и ее достоинство".
По данным губернатора, в Пакистане подозревают, что внешние силы используют территорию Афганистана для нанесения ущерба безопасности страны.
В четверг Афганистан начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Кабул сообщил о захвате пакистанских блокпостов в районах, граничащих с такими афганскими провинциями, как Хост, Нангархар и Логар. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, и сообщил о больших потерях афганской стороны.
Афганские военные в Кабуле - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Афганистан сообщил о большом количестве погибших пакистанских военных
