Власти Афганистана удалили публикацию об ответе на удары Пакистана
Власти Афганистана удалили публикацию об ответе на удары Пакистана - РИА Новости, 27.02.2026
Власти Афганистана удалили публикацию об ответе на удары Пакистана
Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед удалил свою публикацию в соцсети X о масштабных ответных операциях в отношении пакистанских сил... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T07:39:00+03:00
2026-02-27T07:39:00+03:00
2026-02-27T16:38:00+03:00
в мире
афганистан
пакистан
кабул (город)
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
