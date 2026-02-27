Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР открылась выставка работ советских фронтовых фотокоров
14:23 27.02.2026 (обновлено: 14:28 27.02.2026)
В ЛНР открылась выставка работ советских фронтовых фотокоров
2026-02-27T14:23:00+03:00
2026-02-27T14:28:00+03:00
общество, луганская народная республика, москва, совинформбюро, президентский фонд культурных инициатив, социальный навигатор, отражение, освобождение. путь к победе, алексей дементьев (директор музея-заповедника "сталинградская битва"), россия
В ЛНР открылась выставка работ советских фронтовых фотокоров

© Фото предоставлено Музеем-заповедником "Сталинградская битва"Открытие фотовыставки "Отражение 1941-1945" в Славяносербске
Открытие фотовыставки Отражение 1941-1945 в Славяносербске - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото предоставлено Музеем-заповедником "Сталинградская битва"
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Открытие фотовыставки "Отражение. 1941-1945", посвященной работе фронтовых корреспондентов в годы Великой Отечественной войны, состоялось в Славяносербском краеведческом музее (Луганская Народная Республика), сообщает пресс-служба музея.
В основу проекта лег архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", а также архив музея-заповедника "Сталинградская битва".
"Проект призван представить подлинную историю решающих битв Великой Отечественной войны, документально отраженную в творчестве военных журналистов, фото- и кинодокументалистов. Благодаря военным корреспондентам, в фото- и кинолетописи, газетных очерках и передовицах запечатлены сотни тысяч лиц и судеб людей, как оставшихся живыми, так и не уцелевших в этой войне. Именно они, участники битвы за Москву, Сталинградской битвы, сражения на Курской дуге, освобождения Украины, освободительного похода Красной Армии и победного штурма Берлина, стали героями выставки", – рассказал директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев.
© Фото предоставлено Музеем-заповедником "Сталинградская битва"Открытие фотовыставки "Отражение 1941-1945" в Славяносербске
Открытие фотовыставки Отражение 1941-1945 в Славяносербске - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото предоставлено Музеем-заповедником "Сталинградская битва"
Открытие фотовыставки "Отражение 1941-1945" в Славяносербске
В открытии, как сообщили в пресс-службе музея, приняли участие юные представители Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".
"Особенностью проекта "Отражение. 1941-1945" является внимание к личности фронтового корреспондента, его жизни и судьбе. Военкоры — это не просто журналисты, оказавшиеся в зоне конфликта. Это особый тип людей, для которых долг перед памятью важнее собственной жизни. Военкор видит неприукрашенную реальность, выступает ее фиксатором. Завтра это станет историей. И военкор осознает, что принимает роль в формировании будущего понимания событий", — добавил заместитель главы Славяносербского муниципального округа Вадим Евтушенко.
© Фото предоставлено Музеем-заповедником "Сталинградская битва"Открытие фотовыставки "Отражение 1941-1945" в Славяносербске
Открытие фотовыставки Отражение 1941-1945 в Славяносербске
Открытие фотовыставки "Отражение 1941-1945" в Славяносербске
© Фото предоставлено Музеем-заповедником "Сталинградская битва"
1 из 3
© Фото предоставлено Музеем-заповедником "Сталинградская битва"Медиалекторий
Медиалекторий
Медиалекторий
© Фото предоставлено Музеем-заповедником "Сталинградская битва"
2 из 3
© Фото предоставлено Музеем-заповедником "Сталинградская битва"Медиалекторий
Медиалекторий
Медиалекторий
© Фото предоставлено Музеем-заповедником "Сталинградская битва"
3 из 3
Открытие фотовыставки "Отражение 1941-1945" в Славяносербске
© Фото предоставлено Музеем-заповедником "Сталинградская битва"
1 из 3
Медиалекторий
© Фото предоставлено Музеем-заповедником "Сталинградская битва"
2 из 3
Медиалекторий
© Фото предоставлено Музеем-заповедником "Сталинградская битва"
3 из 3
Проект "Отражение. 1941-1945 гг." реализуется Фондом стратегических инициатив музея-заповедника "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив при сотрудничестве с международной медиагруппой "Россия сегодня". Проект предполагает проведение серии фотодокументальных планшетных выставок и цикла медиалекториев.
 
ОбществоЛуганская Народная РеспубликаМоскваСовинформбюроПрезидентский фонд культурных инициативСоциальный навигаторОтражениеОсвобождение. Путь к ПобедеАлексей Дементьев (директор музея-заповедника "Сталинградская битва")Россия
 
 
