В ЛНР открылась выставка работ советских фронтовых фотокоров

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Открытие фотовыставки "Отражение. 1941-1945", посвященной работе фронтовых корреспондентов в годы Великой Отечественной войны, состоялось в Славяносербском краеведческом музее (Луганская Народная Республика), сообщает пресс-служба музея.
В основу проекта лег архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", а также архив музея-заповедника "Сталинградская битва".
"Проект призван представить подлинную историю решающих битв Великой Отечественной войны, документально отраженную в творчестве военных журналистов, фото- и кинодокументалистов. Благодаря военным корреспондентам, в фото- и кинолетописи, газетных очерках и передовицах запечатлены сотни тысяч лиц и судеб людей, как оставшихся живыми, так и не уцелевших в этой войне. Именно они, участники битвы за Москву, Сталинградской битвы, сражения на Курской дуге, освобождения Украины, освободительного похода Красной Армии и победного штурма Берлина, стали героями выставки", – рассказал директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев.
В открытии, как сообщили в пресс-службе музея, приняли участие юные представители Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".
"Особенностью проекта "Отражение. 1941-1945" является внимание к личности фронтового корреспондента, его жизни и судьбе. Военкоры — это не просто журналисты, оказавшиеся в зоне конфликта. Это особый тип людей, для которых долг перед памятью важнее собственной жизни. Военкор видит неприукрашенную реальность, выступает ее фиксатором. Завтра это станет историей. И военкор осознает, что принимает роль в формировании будущего понимания событий", — добавил заместитель главы Славяносербского муниципального округа Вадим Евтушенко.
Проект "Отражение. 1941-1945 гг." реализуется Фондом стратегических инициатив музея-заповедника "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив при сотрудничестве с международной медиагруппой "Россия сегодня". Проект предполагает проведение серии фотодокументальных планшетных выставок и цикла медиалекториев.