Военный аналитик оценил шансы создания Киевом собственного ядерного оружия
03:19 27.02.2026
Военный аналитик оценил шансы создания Киевом собственного ядерного оружия
Военный аналитик оценил шансы создания Киевом собственного ядерного оружия
На Украине не осталось мощностей для производства ядерного оружия, таким мнением с РИА Новости поделился российский военный аналитик Алексей Леонков. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T03:19:00+03:00
2026-02-27T03:19:00+03:00
2026
украина, киев, россия, алексей леонков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), южмаш
Украина, Киев, Россия, Алексей Леонков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Южмаш
Военный аналитик оценил шансы создания Киевом собственного ядерного оружия

Аналитик Леонков: у Киева нет шансов на создание собственного ЯО

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. На Украине не осталось мощностей для производства ядерного оружия, таким мнением с РИА Новости поделился российский военный аналитик Алексей Леонков.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция планируют оснастить Украину ядерным оружием. По данным СВР, западные страны хотят, чтобы его появление выглядело как результат разработки самих украинцев.
По мнению эксперта, Украина предпринимала попытки развернуть ядерную программу еще до начала специальной военной операции, что стало одной из причин ее проведения.
"Они собирались создать не просто грязную бомбу, а ракетный носитель, двухступенчатую баллистическую ракету средней дальности. В этой программе участвовали атомные станции Украины, предприятия "Южмаша" и химические предприятия, по которым потом были нанесены удары. И эта ракетная программа была похоронена нашей ракетой "Орешник", - сказал Леонков.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Госдуме предостерегли о последствиях передачи Украине ядерного оружия
26 февраля, 23:22
 
УкраинаКиевРоссияАлексей ЛеонковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Южмаш
 
 
