Военный аналитик оценил шансы создания Киевом собственного ядерного оружия

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. На Украине не осталось мощностей для производства ядерного оружия, таким мнением с РИА Новости поделился российский военный аналитик Алексей Леонков.

По мнению эксперта, Украина предпринимала попытки развернуть ядерную программу еще до начала специальной военной операции, что стало одной из причин ее проведения.