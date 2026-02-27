Рейтинг@Mail.ru
"Продолжает угрожать". Орбан забил тревогу из-за выходки Зеленского - РИА Новости, 27.02.2026
11:06 27.02.2026 (обновлено: 11:21 27.02.2026)
"Продолжает угрожать". Орбан забил тревогу из-за выходки Зеленского
"Продолжает угрожать". Орбан забил тревогу из-за выходки Зеленского
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в создании энергетической угрозы для Венгрии. РИА Новости, 27.02.2026
в мире
украина
венгрия
словакия
владимир зеленский
виктор орбан
евросоюз
мирный план сша по украине
украина
венгрия
словакия
в мире, украина, венгрия, словакия, владимир зеленский, виктор орбан, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Венгрия, Словакия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Евросоюз, Мирный план США по Украине
"Продолжает угрожать". Орбан забил тревогу из-за выходки Зеленского

Орбан: Зеленский продолжает угрожать Венгрии, не возобновляя работу "Дружбы"

© AP Photo / Michael ProbstВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Michael Probst
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в создании энергетической угрозы для Венгрии.
"Прошел очередной день, а Зеленский все еще не возобновил поставки через нефтепровод "Дружба". Его отказ это сделать продолжает угрожать энергетической безопасности Венгрии", — написал он в социальной сети X.

"Времени нет". Зеленский сделал внезапное признание о своих детях
Вчера, 09:22
По словам Орбана, отказ Зеленского восстановить работу "Дружбы" политически мотивирован.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. По данным портала Mandiner, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.
"Раз и навсегда". На Западе пригрозили Украине за ее выходки
