Орбан обсудит с Фицо ситуацию с блокировкой транзита нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 27.02.2026
09:58 27.02.2026
Орбан обсудит с Фицо ситуацию с блокировкой транзита нефти по "Дружбе"
в мире
киев
словакия
венгрия
виктор орбан
роберт фицо
петер сийярто
евросоюз
в мире, киев, словакия, венгрия, виктор орбан, роберт фицо, петер сийярто, евросоюз
В мире, Киев, Словакия, Венгрия, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Петер Сийярто, Евросоюз
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что обсудит с премьер-министром Словакии Робертом Фицо ситуацию с блокировкой Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".
"По этой причине сегодня я проведу консультации с Робертом Фицо, премьер-министром Словакии", - написал Орбан в социальной сети X, говоря о ситуации с трубопроводом.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
СМИ: Орбан спровоцировал один из самых серьезных внутренних кризисов в ЕС
