Афганистан заявил о масштабных ответных операциях против Пакистана

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил о масштабных ответных военных операциях против позиций пакистанских сил после авиаударов Пакистана по афганским провинциям.

"После авиаударов в провинциях Кабул, Кандагар и других обширные ответные удары были, согласно сообщениям, нанесены по позициям пакистанских военных в провинциях Кандагар и Гильменд", - написал пресс-секретарь на своей странице в соцсети X

На прошлой неделе Пакистан нанес авиаудары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика, в результате которых, по заявлениям властей Афганистана, погибли и получили ранения десятки мирных жителей, включая женщин и детей.