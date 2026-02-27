https://ria.ru/20260227/operatsii-2077034541.html
Афганистан заявил о масштабных ответных операциях против Пакистана
Афганистан заявил о масштабных ответных операциях против Пакистана
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил о масштабных ответных военных операциях против позиций пакистанских сил после авиаударов Пакистана по афганским провинциям.
"После авиаударов в провинциях Кабул, Кандагар и других обширные ответные удары были, согласно сообщениям, нанесены по позициям пакистанских военных в провинциях Кандагар и Гильменд", - написал пресс-секретарь на своей странице в соцсети X
.
На прошлой неделе Пакистан нанес авиаудары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика, в результате которых, по заявлениям властей Афганистана, погибли и получили ранения десятки мирных жителей, включая женщин и детей.
В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда.