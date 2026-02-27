Рейтинг@Mail.ru
Афганистан заявил о масштабных ответных операциях против Пакистана - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:36 27.02.2026 (обновлено: 16:38 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/operatsii-2077034541.html
Афганистан заявил о масштабных ответных операциях против Пакистана
Афганистан заявил о масштабных ответных операциях против Пакистана - РИА Новости, 27.02.2026
Афганистан заявил о масштабных ответных операциях против Пакистана
Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил о масштабных ответных военных операциях против позиций пакистанских сил после авиаударов... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T03:36:00+03:00
2026-02-27T16:38:00+03:00
в мире
афганистан
пакистан
кандагар
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011836311_0:27:2477:1420_1920x0_80_0_0_3d796ba573c459c09a669200a15d1ded.jpg
https://ria.ru/20260227/udary-2077030548.html
афганистан
пакистан
кандагар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011836311_180:0:2396:1662_1920x0_80_0_0_1b910e73ffd70c89eeb63ee50f01688f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, пакистан, кандагар, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Афганистан, Пакистан, Кандагар, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Афганистан заявил о масштабных ответных операциях против Пакистана

Власти Афганистана заявили о масштабных ответных операциях против Пакистана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредставители движения "Талибан"
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Представители движения "Талибан". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил о масштабных ответных военных операциях против позиций пакистанских сил после авиаударов Пакистана по афганским провинциям.
"После авиаударов в провинциях Кабул, Кандагар и других обширные ответные удары были, согласно сообщениям, нанесены по позициям пакистанских военных в провинциях Кандагар и Гильменд", - написал пресс-секретарь на своей странице в соцсети X.
На прошлой неделе Пакистан нанес авиаудары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика, в результате которых, по заявлениям властей Афганистана, погибли и получили ранения десятки мирных жителей, включая женщин и детей.
В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда.
Вид на Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Пакистан нанес удары по трем провинциям Афганистана
Вчера, 02:15
 
В миреАфганистанПакистанКандагарВооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала