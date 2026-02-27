В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

КРАСНОДАР, 27 фев – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России.

"Беспилотная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения БПЛА", - говорится в сообщении.

В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить 112.