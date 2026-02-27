https://ria.ru/20260227/opasnost-2077311360.html
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T23:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
россия
безопасность, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
