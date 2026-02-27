https://ria.ru/20260227/opasnost-2077199221.html
В Свердловской области отменили режим ракетной опасности
В Свердловской области отменили режим ракетной опасности - РИА Новости, 27.02.2026
В Свердловской области отменили режим ракетной опасности
Режим ракетной опасности отменен на территории Свердловской области, сообщил глава региона Денис Паслер. РИА Новости, 27.02.2026
свердловская область
денис паслер
свердловская область
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Режим ракетной опасности отменен на территории Свердловской области, сообщил глава региона Денис Паслер.
"Внимание! Отбой ракетной опасности в Свердловской области", - говорится в сообщении.
Об угрозе ракетной опасности на территории региона было объявлено впервые. Режим ракетной опасности действовал один час 26 минут, с 16.06 до 17.32 по местному времени (с 14.06 до 15.32 мск).