В Свердловской области отменили режим ракетной опасности
15:45 27.02.2026
В Свердловской области отменили режим ракетной опасности
свердловская область, денис паслер
Свердловская область, Денис Паслер
В Свердловской области отменили режим ракетной опасности

На территории Свердловской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Режим ракетной опасности отменен на территории Свердловской области, сообщил глава региона Денис Паслер.
"Внимание! Отбой ракетной опасности в Свердловской области", - говорится в сообщении.
Об угрозе ракетной опасности на территории региона было объявлено впервые. Режим ракетной опасности действовал один час 26 минут, с 16.06 до 17.32 по местному времени (с 14.06 до 15.32 мск).
