11:58 27.02.2026
В Ростовской области объявили ракетную опасность
В Ростовской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 27.02.2026
безопасность
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России.
Ростовской области объявлена ракетная опасность. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг!" - сказано в сообщении.
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
ПВО ночью сбила 95 украинских беспилотников
