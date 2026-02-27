Постпред России при ОБСЕ назвал идею изоляции России в ООН смехотворной

ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский назвал смехотворными заявления бывшего посла Евросоюза в Риме Мартина Сельмайра о якобы изоляции России в Организации Объединённых Наций.
Полянский сообщил, что Венская дипломатическая академия пригласила его на свою конференцию в пятницу, где звучали русофобские заявления, однако возможности выступить и представить позицию России ему не дали. Дипломат уточнил, что приглашение на конференцию DASICON 2026 "За пределами порядка: дипломатия в эпоху системных трансформаций" он воспринял как сигнал к диалогу, однако его надежды быстро разрушились - уже на вступительной панели гендиректор Венской дипакадемии Мартин Айхтингер и бывший посол Евросоюза в Риме Мартин Сельмайр свели все обсуждение к обмену антироссийскими заявлениями.
"Для меня, недавно работавшего в миссии при ООН в Нью-Йорке, было особенно поразительно слышать смехотворные утверждения вашего гостя о якобы изоляции России там - это давние и бесплодные фантазии наших коллег из Европейского союза, которые на деле все больше изолируются сами и выглядят в ООН как странная, дезориентированная русофобская группа, полностью оторванная от реальности", - заявил Полянский в обращении к гендиректору академии, которое он опубликовал в соцсети Х.
Поспред РФ при ОБСЕ добавил, что посвятил 20 лет профессиональной жизни взаимодействию с ЕС, и в это время лично наблюдал деградацию этого блока и то, как Евросоюз последовательно упускал возможности для формирования общего будущего с Россией как добрыми соседями, предпочитая смотреть друг на друга через перекрестие прицела.
"Поэтому это упражнение в духе "сохраняй спокойствие и обвиняй Россию" со стороны дипломата ЕС не оставило сомнений, что в зале не будет профессиональной дискуссии, а состоится очередная пропагандистская акция, к сожалению, организованная Венской дипломатической академией", - отметил Полянский.
На медали "За основание Европы" отчеканят профили Путина, Трампа и Драги
8 сентября 2025, 08:00