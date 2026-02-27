Постпред России при ОБСЕ назвал идею изоляции России в ООН смехотворной

ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский назвал смехотворными заявления бывшего посла Евросоюза в Риме Мартина Сельмайра о якобы изоляции России в Организации Объединённых Наций.

"Поэтому это упражнение в духе "сохраняй спокойствие и обвиняй Россию" со стороны дипломата ЕС не оставило сомнений, что в зале не будет профессиональной дискуссии, а состоится очередная пропагандистская акция, к сожалению, организованная Венской дипломатической академией", - отметил Полянский.