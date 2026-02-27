Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о последствиях прекращения взносов США в ООН - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/oon-2077143785.html
В МИД рассказали о последствиях прекращения взносов США в ООН
В МИД рассказали о последствиях прекращения взносов США в ООН - РИА Новости, 27.02.2026
В МИД рассказали о последствиях прекращения взносов США в ООН
Прекращение взносов США в ООН спровоцировало финансовый кризис организации, который хуже всего сказался на работе Международного комитета по контролю над... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:51:00+03:00
2026-02-27T13:51:00+03:00
в мире
сша
россия
петр ильичев
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
https://ria.ru/20260224/ssha-2076512406.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, петр ильичев, оон
В мире, США, Россия, Петр Ильичев, ООН
В МИД рассказали о последствиях прекращения взносов США в ООН

Ильичев: прекращение взносов США в ООН спровоцировало финансовый кризис

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Прекращение взносов США в ООН спровоцировало финансовый кризис организации, который хуже всего сказался на работе Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН), заявил директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев.
В пятницу в Представительстве ООН в РФ проходит презентация Доклада МККН за 2025 год.
"Несколько раз в ходе презентации звучали слова о финансовом кризисе, о кризисе ликвидности. Это не вина комитета, это беда комитета, это беда всей ООН, что США прекратили выплачивать взносы… На комитете этот финансовый кризис сказывается хуже всего, потому что комитет должен работать на средства из регулярного бюджета, иначе невозможно будет обеспечить его беспристрастность, объективность", - сказал Ильичев в ходе презентации.
Он уточил, что недавно США "снизошли" и выплатили 160 миллионов долларов из своего двухмиллиардного долга, однако, по словам дипломата, "это крохи".
ООН переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и по совместительству крупнейшим должником - США. На этом фоне проходят сокращения персонала ООН, урезаются гумпрограммы.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
США в ООН не понравились формулировки о территориальной целостности Украины
24 февраля, 22:09
 
В миреСШАРоссияПетр ИльичевООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала