В МИД рассказали о последствиях прекращения взносов США в ООН

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Прекращение взносов США в ООН спровоцировало финансовый кризис организации, который хуже всего сказался на работе Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН), заявил директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев.

В пятницу в Представительстве ООН РФ проходит презентация Доклада МККН за 2025 год.

"Несколько раз в ходе презентации звучали слова о финансовом кризисе, о кризисе ликвидности. Это не вина комитета, это беда комитета, это беда всей ООН, что США прекратили выплачивать взносы… На комитете этот финансовый кризис сказывается хуже всего, потому что комитет должен работать на средства из регулярного бюджета, иначе невозможно будет обеспечить его беспристрастность, объективность", - сказал Ильичев в ходе презентации.

Он уточил, что недавно США "снизошли" и выплатили 160 миллионов долларов из своего двухмиллиардного долга, однако, по словам дипломата, "это крохи".