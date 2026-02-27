https://ria.ru/20260227/ogurtsy-2077283878.html
В АКОРТ рассказали, что огурцы в российских магазинах продолжат дешеветь
Огурцы в России продолжат дешеветь по мере дальнейшего роста светового дня, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной... РИА Новости, 27.02.2026
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Огурцы в России продолжат дешеветь по мере дальнейшего роста светового дня, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
Инфляция в России
на неделе с 17 по 24 февраля составила 0,19%, с начала года цены выросли на 2,14%, сообщил в пятницу Росстат
. Огурцы подешевели на 3,8%.
"По мере дальнейшего роста светового дня следует ожидать дальнейшей коррекции цен на огурцы в сторону снижения", - сообщил он.
Он отметил, что данные федеральных торговых сетей подтверждают начало тренда по снижению цен на огурцы: за последнюю неделю минимальная стоимость огурцов в сетевых магазинах снизилась в среднем на 7,5%, до 266 рублей за килограмм.