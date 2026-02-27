В АКОРТ рассказали, что огурцы в российских магазинах продолжат дешеветь

"По мере дальнейшего роста светового дня следует ожидать дальнейшей коррекции цен на огурцы в сторону снижения", - сообщил он.

Он отметил, что данные федеральных торговых сетей подтверждают начало тренда по снижению цен на огурцы: за последнюю неделю минимальная стоимость огурцов в сетевых магазинах снизилась в среднем на 7,5%, до 266 рублей за килограмм.