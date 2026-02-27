Рейтинг@Mail.ru
20:54 27.02.2026
В АКОРТ рассказали, что огурцы в российских магазинах продолжат дешеветь
В АКОРТ рассказали, что огурцы в российских магазинах продолжат дешеветь
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В АКОРТ рассказали, что огурцы в российских магазинах продолжат дешеветь

АКОРТ: огурцы в России продолжат дешеветь по мере роста светового дня

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Огурцы в России продолжат дешеветь по мере дальнейшего роста светового дня, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
Инфляция в России на неделе с 17 по 24 февраля составила 0,19%, с начала года цены выросли на 2,14%, сообщил в пятницу Росстат. Огурцы подешевели на 3,8%.
"По мере дальнейшего роста светового дня следует ожидать дальнейшей коррекции цен на огурцы в сторону снижения", - сообщил он.
Он отметил, что данные федеральных торговых сетей подтверждают начало тренда по снижению цен на огурцы: за последнюю неделю минимальная стоимость огурцов в сетевых магазинах снизилась в среднем на 7,5%, до 266 рублей за килограмм.
Россиянам рассказали, где можно найти самые дешевые огурцы
19 февраля, 09:43
19 февраля, 09:43
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
