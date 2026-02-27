https://ria.ru/20260227/odkb-2077065752.html
ОДКБ призвала к урегулированию конфликта Афганистана и Пакистана
ОДКБ призвала к урегулированию конфликта Афганистана и Пакистана - РИА Новости, 27.02.2026
ОДКБ призвала к урегулированию конфликта Афганистана и Пакистана
Единственное правильное решение конфликта Афганистана и Пакистана - это политико-дипломатическое урегулирование, заявили РИА Новости в секретариате Организации... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:12:00+03:00
2026-02-27T10:12:00+03:00
2026-02-27T16:38:00+03:00
в мире
афганистан
пакистан
одкб
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077082031_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d11a9e96313b682e9f42faf31df0aed6.jpg
https://ria.ru/20260227/afganistan-2077048546.html
афганистан
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077082031_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e8b1edfcd9e0109e304dd2dcfd1bd5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, пакистан, одкб, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Афганистан, Пакистан, ОДКБ, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
ОДКБ призвала к урегулированию конфликта Афганистана и Пакистана
ОДКБ призвала к политическому урегулированию конфликта Афганистана и Пакистана