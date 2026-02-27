https://ria.ru/20260227/obman-2077052125.html
Россиян предупредили о мошенничестве с доставкой подарков
Россиян предупредили о мошенничестве с доставкой подарков
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мошенники пытаются обмануть россиян, предлагая забрать подарочный бокс, оформленный на их имя в магазине, выяснило РИА Новости.
Согласно схеме, звонок поступает с неизвестного номера, собеседник представляется курьером и сообщает об оформлении подарка в магазине, после чего просит назвать четырехзначный код, чтобы он мог его доставить.
На сайте ритейлеров уже начали появляться предупреждения о том, что сотрудники магазинов никогда не звонят с просьбой сообщать коды, пароли или логины.