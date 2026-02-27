Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о мошенничестве с доставкой подарков - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/obman-2077052125.html
Россиян предупредили о мошенничестве с доставкой подарков
Россиян предупредили о мошенничестве с доставкой подарков - РИА Новости, 27.02.2026
Россиян предупредили о мошенничестве с доставкой подарков
Мошенники пытаются обмануть россиян, предлагая забрать подарочный бокс, оформленный на их имя в магазине, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T09:16:00+03:00
2026-02-27T09:16:00+03:00
общество
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154771/03/1547710364_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_c061cf8deeabbe171c1a564c67b053b3.jpg
https://ria.ru/20260227/moshenniki-2077034804.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154771/03/1547710364_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7a84236fbdbc557bc66fc2ea58829739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, безопасность
Общество, Россия, Безопасность
Россиян предупредили о мошенничестве с доставкой подарков

Мошенники обманывают россиян, предлагая забрать подарочный бокс

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyВручение подарка
Вручение подарка - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Вручение подарка . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мошенники пытаются обмануть россиян, предлагая забрать подарочный бокс, оформленный на их имя в магазине, выяснило РИА Новости.
Согласно схеме, звонок поступает с неизвестного номера, собеседник представляется курьером и сообщает об оформлении подарка в магазине, после чего просит назвать четырехзначный код, чтобы он мог его доставить.
На сайте ритейлеров уже начали появляться предупреждения о том, что сотрудники магазинов никогда не звонят с просьбой сообщать коды, пароли или логины.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Мошенники все чаще взламывают смартфоны россиян через фишинговые файлы
Вчера, 03:44
 
ОбществоРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала