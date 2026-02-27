Россиян предупредили о мошенничестве с доставкой подарков

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мошенники пытаются обмануть россиян, предлагая забрать подарочный бокс, оформленный на их имя в магазине, выяснило РИА Новости.

Согласно схеме, звонок поступает с неизвестного номера, собеседник представляется курьером и сообщает об оформлении подарка в магазине, после чего просит назвать четырехзначный код, чтобы он мог его доставить.