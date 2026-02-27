Турецкий отельер раскрыл схему обмана туристов из России

АНКАРА, 27 фев — РИА Новости. Мошенники привлекают российских туристов заниженными ценами в социальных сетях, однако по прибытии отдыхающие нередко сталкиваются с недобросовестными турагентствами, рассказал РИА Новости представитель отрасли, владелец одного из известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер.

"В социальных сетях публикуются предложения с ценами значительно ниже рыночных, чтобы привлечь внимание российских туристов. Однако по приезде люди понимают, что столкнулись с турагентствами-однодневками, которые не выполняют взятые на себя обязательства", — сказал он.

По его словам, подобные схемы особенно активизируются в высокий туристический сезон, когда спрос на отдых в Турции стабильно высок. Он отметил, что злоумышленники пользуются стремлением туристов сэкономить и рассчитывают на то, что клиенты не всегда проверяют юридический статус посредников и условия договора до оплаты.

Эксперт также подчеркнул, что основная проблема заключается в отсутствии прозрачности в онлайн-продажах, когда привлекательная цена не сопровождается подтвержденной информацией о лицензии, страховании и реальном наличии забронированных услуг. По его оценке, именно на этом этапе туристы чаще всего упускают возможность выявить признаки мошенничества.

Кроме того, Бильгинер считает, что подобные случаи наносят ущерб репутации турецкого туристического сектора в целом. Он указал, что добросовестные отельеры и официальные туроператоры вынуждены затем решать конфликтные ситуации, возникшие по вине третьих лиц, что подтверждает необходимость более строгого контроля за онлайн-продвижением туристических услуг.