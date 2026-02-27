https://ria.ru/20260227/oblomki-2077139274.html
На Кубани обломки БПЛА повредили электроподстанцию
На Кубани обломки БПЛА повредили электроподстанцию
Обломки БПЛА повредили электроподстанцию в Темрюкском районе Кубани, ограничений электроснабжения, пострадавших и возгораний нет, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 27.02.2026
Обломки БПЛА повредили электроподстанцию в Темрюкском районе Кубани