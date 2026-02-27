Рейтинг@Mail.ru
На Кубани обломки БПЛА повредили электроподстанцию
13:44 27.02.2026 (обновлено: 13:45 27.02.2026)
На Кубани обломки БПЛА повредили электроподстанцию
На Кубани обломки БПЛА повредили электроподстанцию - РИА Новости, 27.02.2026
На Кубани обломки БПЛА повредили электроподстанцию
Обломки БПЛА повредили электроподстанцию в Темрюкском районе Кубани, ограничений электроснабжения, пострадавших и возгораний нет, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 27.02.2026
происшествия, темрюкский район, краснодарский край
Происшествия, Темрюкский район, Краснодарский край
На Кубани обломки БПЛА повредили электроподстанцию

Обломки БПЛА повредили электроподстанцию в Темрюкском районе Кубани

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкРабочие на строительстве подстанции "Тамань" в Темрюкском районе Краснодарской края
Рабочие на строительстве подстанции Тамань в Темрюкском районе Краснодарской края - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в медиабанк
Рабочие на строительстве подстанции "Тамань" в Темрюкском районе Краснодарской края. Архивное фото
КРАСНОДАР, 27 фев – РИА Новости. Обломки БПЛА повредили электроподстанцию в Темрюкском районе Кубани, ограничений электроснабжения, пострадавших и возгораний нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Темрюкском районе обломки БПЛА повредили электроподстанцию. Фрагменты беспилотников упали вблизи хутора Белый. Пострадавших и возгораний нет. По информации администрации района, ограничений электроснабжения жителей нет", - говорится в сообщении.
На месте работают оперативные и специальные службы.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В Таганроге при падении обломков БПЛА частично обрушился балкон жилого дома
ПроисшествияТемрюкский районКраснодарский край
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
