Новгородская область за 5 лет воплотит 40 туристических проектов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Планируется воплотить на территории Новгородской области в ближайшие пять лет 40 туристических проектов, создав более тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дронова.

Уточняется, что в пятницу Дронов и министр экономического развития РФ Максим Решетников обсудили в Великом Новгороде туристическое развитие региона. Губернатор рассказал, что на курорте в Старой Руссе в 2025 году построен гостиничный корпус "Граф Муравьев" на 308 номеров, инвестор вложил в этот проект 1,5 миллиарда рублей.

"За последние четыре года турпоток увеличился почти в два раза, оборот отрасли вырос в 4,1 раза. С 2022 по 2025 годы реализовано 38 проектов с общим объемом инвестиций 6,7 миллиардов рублей, создано 259 рабочих мест. За ближайшие пять лет планируется воплотить еще 40 проектов и создать 1200 рабочих мест", - говорится в сообщении.