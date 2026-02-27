https://ria.ru/20260227/novgorod-2077193658.html
Новгородская область за 5 лет воплотит 40 туристических проектов
Новгородская область за 5 лет воплотит 40 туристических проектов
Планируется воплотить на территории Новгородской области в ближайшие пять лет 40 туристических проектов, создав более тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба РИА Новости, 27.02.2026
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Планируется воплотить на территории Новгородской области в ближайшие пять лет 40 туристических проектов, создав более тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дронова.
Уточняется, что в пятницу Дронов и министр экономического развития РФ Максим Решетников обсудили в Великом Новгороде туристическое развитие региона. Губернатор рассказал, что на курорте в Старой Руссе в 2025 году построен гостиничный корпус "Граф Муравьев" на 308 номеров, инвестор вложил в этот проект 1,5 миллиарда рублей.
"За последние четыре года турпоток увеличился почти в два раза, оборот отрасли вырос в 4,1 раза. С 2022 по 2025 годы реализовано 38 проектов с общим объемом инвестиций 6,7 миллиардов рублей, создано 259 рабочих мест. За ближайшие пять лет планируется воплотить еще 40 проектов и создать 1200 рабочих мест", - говорится в сообщении.
Дронов также рассказал, что по нацпроекту "Туризм и гостеприимство" за три года инвестиции в развитие туристской инфраструктуры составили 570 миллионов рублей, включая средства регионального и федерального бюджетов. Кроме того, почти 300 миллионов рублей были вложены в создание модульных некапитальных средств размещения.