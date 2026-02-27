Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Колорадо" в матче НХЛ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" обыграла "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Денвере завершилась победой гостей со счетом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1). В составе "Миннесоты" по дублю оформили Йоэль Эрикссон Эк (28-я и 38-я минуты) и Мэтт Болди (57, 60), еще одну шайбу забросил Матс Цуккарелло (56). У "Колорадо" дважды отличился Мартин Нечас (34, 60).
27 февраля 2026 • начало в 05:00
Завершен
33:30 • Мартин Некаш
59:03 • Мартин Некаш
27:48 • Юэль Эрикссон Эк
37:37 • Юэль Эрикссон Эк
55:08 • Матс Цуккарелло
56:38 • Мэттью Болди
59:28 • Мэттью Болди
(Брок Фабер, Якоб Миддлтон)
Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов отдал две голевые передачи. Всего в текущем сезоне на счету россиянина 72 очка (32 гола + 40 передач) в 59 матчах. Также в игре приняли участие его одноклубники нападающие Владимир Тарасенко и Данила Юров. В составе "Колорадо" на льду появился форвард Валерий Ничушкин.
"Миннесота" (80 очков) занимает второе место в таблице Центрального дивизиона, отставая от лидирующего "Колорадо" на пять баллов.
Результаты других матчей:
"Оттава Сенаторз" - "Детройт Ред Уингз" - 1:2, в овертайме (1:0, 0:1, 0:0, 0:1);
"Бостон Брюинз" - "Коламбус Блю Джекетс" - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1);
"Флорида Пантерз" - "Торонто Мэйпл Лифс" - 5:1 (3:0, 0:0, 2:1);
"Нэшвилл Предаторз" - "Чикаго Блэкхокс" - 4:2 (1:0, 0:1, 3:1);
"Сент-Луис Блюз" - "Сиэтл Кракен" - 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).
"Лос-Анджелес" Панарина уступил "Вегасу" в матче НХЛ
26 февраля, 09:28