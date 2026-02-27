Рейтинг@Mail.ru
NOS: Нидерландам нужны десятки тысяч дополнительных мест для беженцев - РИА Новости, 27.02.2026
21:37 27.02.2026
NOS: Нидерландам нужны десятки тысяч дополнительных мест для беженцев
NOS: Нидерландам нужны десятки тысяч дополнительных мест для беженцев
В Нидерландах необходимо создать десятки тысяч дополнительных мест для размещения просителей убежища, передает телерадиокомпания NOS со ссылкой на прогноз... РИА Новости, 27.02.2026
в мире
нидерланды
роб йеттен
герт вилдерс
нидерланды
В мире, Нидерланды, Роб Йеттен, Герт Вилдерс
NOS: Нидерландам нужны десятки тысяч дополнительных мест для беженцев

NOS: в Нидерландах срочно нужны 38 000 дополнительных мест для беженцев

ГААГА, 27 фев – РИА Новости. В Нидерландах необходимо создать десятки тысяч дополнительных мест для размещения просителей убежища, передает телерадиокомпания NOS со ссылкой на прогноз нового министра по вопросам убежища и миграции Барта ван ден Бринка.
Согласно оценке министра, к середине 2027 года стране потребуется около 88 000 мест. В начале этого месяца в Нидерландах насчитывалось примерно 77 500 мест для размещения беженцев, однако более 27 000 из них в ближайшее время будут закрыты. Это означает, что в течение ближайших полутора лет необходимо создать почти 38 000 новых мест. Министр назвал эту задачу "серьезным вызовом".
Прогноз подготовлен в рамках закона о распределении просителей убежища, который регулирует их размещение по территории страны. Документ определяет, сколько человек каждый муниципалитет должен принять исходя из численности населения и уровня благосостояния.
Провинциям предоставлено время до начала декабря, чтобы распределить квоты между своими муниципалитетами. После этого у муниципальных властей будет более шести месяцев на организацию необходимых мест размещения.
Если муниципалитеты не справятся с задачей, министр может применить финансовые санкции. Однако ван ден Бринк пока не планирует прибегать к таким мерам.
Новое коалиционное правительство Нидерландов во главе с Робом Йеттеном в понедельник принесло присягу королю. Это кабмин меньшинства, состоящий из трех политических сил: социально-либеральной партии "Демократы 66" (D66), праволиберальной "Народной партии за свободу и демократию" (VVD) и партии "Христианско-демократический призыв" (CDA).
Лидер крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс ранее заявлял, что Нидерланды превратятся в "один большой рай для беженцев", если страной будут управлять партии D66 и CDA.
