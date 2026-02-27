Высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году, заявили в НАСА

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости . Высадка астронавтов на Луну может состояться в начале или конце 2028 года, сообщил глава НАСА Джаред Айзекман.

Айзекман пояснил, что миссия Artemis III, в рамках которой планировалось высадить астронавтов на спутник, теперь будет посвящена тестированию скафандров и связи между аппаратом и посадочным модулем. Запуск следующих двух миссий состояться в 2028 году, сказал он.