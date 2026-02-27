Рейтинг@Mail.ru
18:24 27.02.2026 (обновлено: 18:45 27.02.2026)
Высадка астронавтов на Луну может состояться в начале или конце 2028 года, сообщил глава НАСА Джаред Айзекман. РИА Новости, 27.02.2026
Высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году, заявили в НАСА

НАСА: высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Высадка астронавтов на Луну может состояться в начале или конце 2028 года, сообщил глава НАСА Джаред Айзекман.
"Возможность для миссии Artemis III, если у нас получится, откроется к середине 2027 года. Что даст нам возможность (для миссии по высадке - ред.) к началу или к концу 2028 года", - сказал Айзекман журналистам.
Айзекман пояснил, что миссия Artemis III, в рамках которой планировалось высадить астронавтов на спутник, теперь будет посвящена тестированию скафандров и связи между аппаратом и посадочным модулем. Запуск следующих двух миссий состояться в 2028 году, сказал он.
Айзекман отметил, что невозможно провести беспилотный полет, через три года обогнуть Луну в ходе пилотируемого полета, а еще через три года высадить астронавтов. По его словам, для высадки потребуются промежуточные этапы.
В апреле может состояться попытка запуска миссии вокруг спутника. Artemis II станет первым пилотируемым приближением к Луне более чем за 50 лет. Четыре астронавта за десять дней облетят спутник и вернутся на Землю. Это станет самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком.
Айзекман ранее сообщил, что агентство планирует перед миссией по высадке на спутник еще один полет к Луне.
