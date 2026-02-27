Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, как налоги февраля скажутся на курсе рубля - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:08 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/nalogi-2077029856.html
Стало известно, как налоги февраля скажутся на курсе рубля
Стало известно, как налоги февраля скажутся на курсе рубля - РИА Новости, 27.02.2026
Стало известно, как налоги февраля скажутся на курсе рубля
Влияние налогового периода февраля на курс рубля окажется мягким, однако продажи валюты экспортерами под уплату налогов сгладят спекулятивную активность... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T02:08:00+03:00
2026-02-27T02:08:00+03:00
экономика
urals
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_0:26:3551:2023_1920x0_80_0_0_af3cd516e1189928a0ff40606459f518.jpg
https://ria.ru/20260208/nalogi-2072820165.html
https://ria.ru/20260117/fns-2068443449.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_410:0:3139:2047_1920x0_80_0_0_93a167cd0d475ac222655eec59f334f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, urals
Экономика, Urals
Стало известно, как налоги февраля скажутся на курсе рубля

РИА Новости: влияние налогового периода февраля на курс рубля окажется мягким

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Влияние налогового периода февраля на курс рубля окажется мягким, однако продажи валюты экспортерами под уплату налогов сгладят спекулятивную активность рублевых "медведей", рассказали РИА Новости эксперты рынка.
Крайний срок уплаты налогов - 28 число каждого месяца, но в феврале это суббота, поэтому он переносится на следующий рабочий день - 2 марта.
Налоговая декларация - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Адвокат объяснила, для кого снизят налог на имущество в 2026 году
8 февраля, 03:10
Денис Попов из ПСБ оценивает суммарные выплаты в бюджет в 3,8 триллиона рублей, Роман Наумов из ITMS - в 4,239 триллиона, Владимир Евстифеев из банка "Зенит" - в 2,41 триллиона. Наибольшая доля приходится на НДС: 1,27 триллиона рублей по оценке ПСБ, 1,646 триллиона - у ITMS. Банк "Зенит" отдал преимущество страховым взносам - 1,19 триллиона рублей.
Налоговые поступления в бюджет в начале года относительно невелики, что связано с сезонными факторами, отмечает Попов из ПСБ. Как правило, усиление аккумуляции средств по налоговым платежам начинается с марта, в том числе за счёт подведения годовых и квартальных итогов, а также уплаты нефтегазового НДД, поясняет он.
Таким образом, в январе-феврале фактор уплаты налогов традиционно оказывает ограниченное влияние на валютный рынок, считает Попов. "В 2026 году из-за умеренных нефтегазовых сборов в бюджет на фоне низких цен Urals влияние налогов на курс рубля будет еще более снижено. Ожидаем сохранения курсов вблизи текущих уровней - около 10,8-11,3 рубля за юань", - добавляет он.
"Влияние налогового периода на рубль остаётся опосредованным, поскольку экспортёры по-прежнему плавно реализуют валюту на локальном рынке в течение месяца вместо единовременной продажи больших объёмов. Тем не менее, нельзя исключать, что рубль в предналоговый период может получить поддержку, поскольку спекулятивная активность против нацвалюты в этот период снижается", - комментирует Евстифеев из банка "Зенит".
Прохожий у здания Федеральной налоговой службы России - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
ФНС разъяснила порядок освобождения от транспортного налога участников СВО
17 января, 01:41
 
ЭкономикаUrals
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала