Стало известно, как налоги февраля скажутся на курсе рубля

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Влияние налогового периода февраля на курс рубля окажется мягким, однако продажи валюты экспортерами под уплату налогов сгладят спекулятивную активность рублевых "медведей", рассказали РИА Новости эксперты рынка.

Крайний срок уплаты налогов - 28 число каждого месяца, но в феврале это суббота, поэтому он переносится на следующий рабочий день - 2 марта.

Денис Попов из ПСБ оценивает суммарные выплаты в бюджет в 3,8 триллиона рублей, Роман Наумов из ITMS - в 4,239 триллиона, Владимир Евстифеев из банка "Зенит" - в 2,41 триллиона. Наибольшая доля приходится на НДС: 1,27 триллиона рублей по оценке ПСБ, 1,646 триллиона - у ITMS. Банк "Зенит" отдал преимущество страховым взносам - 1,19 триллиона рублей.

Налоговые поступления в бюджет в начале года относительно невелики, что связано с сезонными факторами, отмечает Попов из ПСБ. Как правило, усиление аккумуляции средств по налоговым платежам начинается с марта, в том числе за счёт подведения годовых и квартальных итогов, а также уплаты нефтегазового НДД, поясняет он.

Таким образом, в январе-феврале фактор уплаты налогов традиционно оказывает ограниченное влияние на валютный рынок, считает Попов. "В 2026 году из-за умеренных нефтегазовых сборов в бюджет на фоне низких цен U rals влияние налогов на курс рубля будет еще более снижено. Ожидаем сохранения курсов вблизи текущих уровней - около 10,8-11,3 рубля за юань", - добавляет он.