Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль банков
05:12 27.02.2026
Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль банков
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль для банковского сектора. РИА Новости, 27.02.2026
экономика, сергей миронов
Экономика, Сергей Миронов
Сергей Миронов
Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль для банковского сектора.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы выступил депутат парламентской фракции СР Александр Ремезков.
В сентябре 2025 года группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым уже вносила в ГД законопроект о введении налога разового характера на сверхприбыль банков в размере 10%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что налог на сверхприбыль банков не принесет пользы экономике. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов также отмечал, что Минфин не поддерживает этот законопроект. В итоге в январе 2026 года он был отклонен в Госдуме.
"Законопроектом предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы посредством введения разового налога за периоды 2025-2026 годов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что сверхприбыль определяется как превышение средней арифметической величины прибыли за 2026 год и прибыли за 2025 год над средней арифметической величиной прибыли за 2024 год и прибыли за 2023 год.
Согласно инициативе, ставка налога устанавливается в размере 10% без возможности скидки при досрочной уплате.
"Будет правильно и справедливо, если банкиры поделятся с бюджетом своей сверхприбылью. Для этого "Справедливая Россия" предлагает принять специальный механизм изъятия в бюджет дополнительных доходов банковского сектора. Одновременно мы предлагаем решить вопрос о повышении банкам с 25% до 30% ставки налога на прибыль. Это позволит государству привлечь дополнительные средства для помощи пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным гражданам, развития здравоохранения, образования и поддержки реального сектора экономики", – сказал Миронов РИА Новости.
