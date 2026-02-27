Рейтинг@Mail.ru
03:09 27.02.2026 (обновлено: 05:47 27.02.2026)
Ветеран СВО рассказал о наемниках ВСУ из Французского легиона
Ветеран СВО рассказал о наемниках ВСУ из Французского легиона
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Ветеран СВО рассказал о наемниках ВСУ из Французского легиона

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Наемники ВСУ из Французского иностранного легиона и американской частной военной компании Forward Observation Group присутствуют на Украине, рассказал РИА Новости ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества, действующий пилот-испытатель ударных БПЛА "Овод" с позывным "Святой".
"В достаточном количестве. По крайней мере знаю, что Forward Observation, крупная такая компания заходила. Французский легион тоже заходил, знаю. И много польских наемников", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, много ли в ВСУ иностранных наемников.
Ранее "Святой" сообщал о столкновении на фронте с диверсионно-разведывательной группой ВСУ, в состав которой входили американцы, британцы и поляки.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Мирошник заявил, что наемники теряют интерес к войне на Украине
16 февраля, 03:15
 
В миреУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
