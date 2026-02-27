МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Наемники ВСУ из Французского иностранного легиона и американской частной военной компании Forward Observation Group присутствуют на Украине, рассказал РИА Новости ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества, действующий пилот-испытатель ударных БПЛА "Овод" с позывным "Святой".

Ранее "Святой" сообщал о столкновении на фронте с диверсионно-разведывательной группой ВСУ, в состав которой входили американцы, британцы и поляки.