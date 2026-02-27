Рейтинг@Mail.ru
Украина столкнулась с демографическими проблемами, заявили в МВФ - РИА Новости, 27.02.2026
23:42 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/mvf-2077315106.html
Украина столкнулась с демографическими проблемами, заявили в МВФ
Украина столкнулась с демографическими проблемами, заявили в МВФ - РИА Новости, 27.02.2026
Украина столкнулась с демографическими проблемами, заявили в МВФ
Украина в настоящее время столкнулась с демографическими проблемами, которые включают в себя очень низкую рождаемость и стареющее население, заявил глава миссии РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T23:42:00+03:00
2026-02-27T23:42:00+03:00
https://ria.ru/20260222/ukraina-2076114999.html
в мире, украина, вашингтон (штат), элла либанова, мвф
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Элла Либанова, МВФ
Украина столкнулась с демографическими проблемами, заявили в МВФ

Глава миссии МВФ Грей: Украина столкнулась с очень низкой рождаемостью

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Украина в настоящее время столкнулась с демографическими проблемами, которые включают в себя очень низкую рождаемость и стареющее население, заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Украине Гэвин Грей.
В ходе общения с журналистами в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне, представитель фонда указал на влияние демографической ситуации в стране на перспективы экономики Украины. Он назвал "несомненным" наличие таких негативных факторов, как стареющее население и очень низкие темпы рождаемости.
В феврале телеканал CNN со ссылкой на директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллу Либанову сообщил, что Украина переживает демографическую катастрофу, потеряв примерно десять миллионов человек с 2022 года.
