Появились кадры задержания подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
27.02.2026
Появились кадры задержания подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
МВД России обнародовало видео задержания подозреваемого в похищении девятилетней девочки в квартире в Смоленске, где он держал ребенка. РИА Новости, 27.02.2026
Появились кадры задержания подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
МВД показало кадры задержания подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев – РИА Новости. МВД России обнародовало видео задержания подозреваемого в похищении девятилетней девочки в квартире в Смоленске, где он держал ребенка.
Поисковый отряд "Сальвар" в своем Telegram-канале ранее сообщал, что девочку нашли в квартире дома на той же улице, где она проживает.
На кадрах изображены дом, подъезд и квартира 128, где держали ребенка. Подозреваемый лежит лицом в пол, с заведенными назад руками в наручниках. Показаны также кадры, как девочку выводят из подъезда.
По данным прокуратуры и СУ СК Смоленской области
, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего тойтерьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла одна.
В четверг вечером СК РФ
сообщил, что установлен и задержан подозреваемый в похищении девочки в Смоленске
, с ним работают следователи, сама девочка жива. Официальный представитель МВД Ирина Волк
сообщала, что ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения. В силовых структурах региона рассказали РИА Новости, что девочка была обнаружена в квартире сожительницы подозреваемого. По данным прокуратуры, в отношении задержанного возбуждено дело о похищении человека.