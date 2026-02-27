Появились кадры задержания подозреваемого в похищении девочки в Смоленске

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев – РИА Новости. МВД России обнародовало видео задержания подозреваемого в похищении девятилетней девочки в квартире в Смоленске, где он держал ребенка.

Поисковый отряд "Сальвар" в своем Telegram-канале ранее сообщал, что девочку нашли в квартире дома на той же улице, где она проживает.

На кадрах изображены дом, подъезд и квартира 128, где держали ребенка. Подозреваемый лежит лицом в пол, с заведенными назад руками в наручниках. Показаны также кадры, как девочку выводят из подъезда.

По данным прокуратуры и СУ СК Смоленской области , девятилетняя девочка пошла выгуливать своего тойтерьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла одна.