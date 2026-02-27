В МВД предложили расширить круг лиц, которые могут работать в полиции

Привлекать к исполнению обязанностей полицейского будут конкретных сотрудников по решению начальства. Перед тем они должны будут пройти проверку знаний, умений и навыков, изучить нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность полиции, и получить форму. Тех, кто не пройдет тестирование, к работе не допустят.

На прошлой неделе Колокольцев заявил, что проблема нехватки кадров в МВД становится все более масштабной, а личный состав работает на пределе возможностей. Так, только за прошлый год число уволившихся из полиции увеличилось на семь процентов — до 80 тысяч человек. Это почти на 40 процентов больше, чем пришло на службу.