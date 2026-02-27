Рейтинг@Mail.ru
В МВД предложили расширить круг лиц, которые могут работать в полиции - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:27 27.02.2026 (обновлено: 08:49 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/mvd-2077044027.html
В МВД предложили расширить круг лиц, которые могут работать в полиции
В МВД предложили расширить круг лиц, которые могут работать в полиции - РИА Новости, 27.02.2026
В МВД предложили расширить круг лиц, которые могут работать в полиции
МВД намерено допускать к полицейской работе сотрудников органов внутренних дел, которые не имеют статуса полицейского, следует из проекта приказа главы... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T07:27:00+03:00
2026-02-27T08:49:00+03:00
владимир колокольцев
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_abddb3639f30999a8eb756424a3c2f60.jpg
https://ria.ru/20260219/zarplata-2075435706.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e75b9cb8956ea9b031017abaafba2e60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир колокольцев, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Владимир Колокольцев, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД предложили расширить круг лиц, которые могут работать в полиции

МВД предложило расширить круг лиц, которые смогут работать полицейскими

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПолицейский на улице
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Полицейский на улице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. МВД намерено допускать к полицейской работе сотрудников органов внутренних дел, которые не имеют статуса полицейского, следует из проекта приказа главы ведомства Владимира Колокольцева.
"Приказываю: утвердить прилагаемый порядок привлечения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, не являющихся сотрудниками полиции, к выполнению обязанностей, возложенных на полицию", — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Привлекать к исполнению обязанностей полицейского будут конкретных сотрудников по решению начальства. Перед тем они должны будут пройти проверку знаний, умений и навыков, изучить нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность полиции, и получить форму. Тех, кто не пройдет тестирование, к работе не допустят.
На прошлой неделе Колокольцев заявил, что проблема нехватки кадров в МВД становится все более масштабной, а личный состав работает на пределе возможностей. Так, только за прошлый год число уволившихся из полиции увеличилось на семь процентов — до 80 тысяч человек. Это почти на 40 процентов больше, чем пришло на службу.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Колокольцев рассказал о низкой зарплате полицейских в Москве
19 февраля, 12:11
 
Владимир КолокольцевОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала