В МВД предложили расширить круг лиц, которые могут работать в полиции
27.02.2026
В МВД предложили расширить круг лиц, которые могут работать в полиции
МВД намерено допускать к полицейской работе сотрудников органов внутренних дел, которые не имеют статуса полицейского, следует из проекта приказа главы...
2026-02-27T07:27:00+03:00
2026-02-27T07:27:00+03:00
2026-02-27T08:49:00+03:00
Владимир Колокольцев, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предложило расширить круг лиц, которые смогут работать полицейскими
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
МВД намерено допускать к полицейской работе сотрудников органов внутренних дел, которые не имеют статуса полицейского, следует из проекта приказа
главы ведомства Владимира Колокольцева.
"Приказываю: утвердить прилагаемый порядок привлечения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, не являющихся сотрудниками полиции, к выполнению обязанностей, возложенных на полицию", — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Привлекать к исполнению обязанностей полицейского будут конкретных сотрудников по решению начальства. Перед тем они должны будут пройти проверку знаний, умений и навыков, изучить нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность полиции, и получить форму. Тех, кто не пройдет тестирование, к работе не допустят.
На прошлой неделе Колокольцев заявил, что проблема нехватки кадров в МВД становится все более масштабной, а личный состав работает на пределе возможностей. Так, только за прошлый год число уволившихся из полиции увеличилось на семь процентов — до 80 тысяч человек. Это почти на 40 процентов больше, чем пришло на службу.