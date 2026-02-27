https://ria.ru/20260227/muzhchina-2077221579.html
В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона
В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона - РИА Новости, 27.02.2026
В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона
Мужчина получил осколочные ранения спины и головы в результате атаки украинского дрона в Глушковском районе, сообщил губернатор Курской области Александр... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:59:00+03:00
2026-02-27T16:59:00+03:00
2026-02-27T16:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
глушковский район
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
глушковский район
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, глушковский район, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Глушковский район, Курская область, Александр Хинштейн
В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона
В Глушковском районе Курской области мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ