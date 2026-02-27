В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона

КУРСК, 27 фев - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения спины и головы в результате атаки украинского дрона в Глушковском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Он уточнил, что раненому оказана первая медпомощь, как будет возможность, его отвезут в больницу.