Предприниматели привлекли более 40 млрд рублей с помощью МСП.РФ за 2025 год

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Малые и средние предприятия привлекли свыше 40 миллиардов рублей с использованием сервисов Цифровой платформы МСП.РФ по итогам 2025 года, показатель более чем на 4 миллиарда рублей превышает данные за 2024 год, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Итоги работы платформы были подведены в рамках заседания межведомственной рабочей группы под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова.

"За четыре года работы Цифровая платформа МСП.РФ накопила большой опыт, достигла отметки в 1,5 миллиона зарегистрированных пользователей, при этом каждый третий из них использует платформу регулярно. В результате сформирована единая экосистема, объединяющая меры поддержки федеральных органов власти, всех 89 регионов, а также сервисы, созданные совместно с коммерческими партнерами – банками, маркетплейсами, торговыми сетями", – сообщил Решетников.

Основной объем полученной через МСП.РФ господдержки в 2025 году пришелся на льготные микрозаймы государственных микрофинансовых организаций. Общая сумма составила 23 миллиардов рублей. За счет цифровизации процесса предоставления микрозаймов на МСП.РФ сегодня во всех регионах для подачи заявки требуется стандартный пакет документов. При этом предприниматель может подать его без посещения офиса ГМФО и отслеживать в личном кабинете все этапы прохождения заявки.

"Льготные микрозаймы — важная составляющая в "жизни" малого бизнеса. Их доступность влияет на развитие всего сектора МСП республики в целом. В Удмуртии это подтверждает статистика. За 2025 год Удмуртский фонд развития предпринимательства выдал 473 микрозайма на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. 98% всех микрозаймов выдано через Цифровую платформу МСП.РФ. Это одна из мер поддержки, которая влияет на рост числа МСП в республике. За прошлый год их количество увеличилось на 5%. Сегодня в Удмуртии зарегистрировано 76,3 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства", – отметил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Почти 11,5 миллиарда рублей было выдано через МСП.РФ высокотехнологичным предприятиям в рамках льготной программы "Высокотех". Еще порядка 3 миллиардов рублей малый и средний бизнес привлек в 2025 году в виде льготного лизинга на Цифровой платформе для малого и среднего бизнеса.

"У платформы МСП.РФ большой потенциал в предоставлении полезных для МСП финансовых сервисов. В перспективе она может стать порталом, который будет закрывать потребности бизнеса с момента его появления и на всех этапах развития. Помимо банковских кредитов и займов МФО у нас порядка 100 краудфандинговых платформ в реестре, которые предоставляют финансирование МСП, также есть инструменты фондового рынка, ЦФА, меры поддержки по этим направлениям – информацию о них также можно подгрузить на платформу, сделав интерфейс более полным. Кроме того, важно усилить проактивное информирование предпринимателей о возможностях платформы с использованием сервисов рекомендательной аналитики", – отметил член Совета директоров Банка России, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Как отметил гендиректор Корпорации Александр Исаевич, совместно с Минпромторгом и Минэкономразвития России в 2025 году были адаптированы и запущены льготные программы для станкостроительных предприятий, а под конец года – для бизнеса в моногородах и особых экономических зонах.

"Благодаря условиям участия в них и возможностям подачи заявки в онлайн-формате через Цифровую платформу МСП.РФ буквально за несколько месяцев бизнес из станкостроительной сферы привлек около 3 миллиардов рублей по льготным ставкам, а МСП из моногородов получили льготное финансирование на 214 миллионов рублей и еще около 162 миллиона в виде банковских гарантий на обеспечение исполнения контрактов", – заявил Исаевич, чьи слова приводит пресс-служба Корпорации.

По всем льготным программам для МСП предприниматели при подаче заявки проходят автоматическую проверку на соответствие требованиям. Для упрощения процесса заполнения заявки пользователям доступно использование информации о бизнесе из Цифрового профиля предпринимателя. Процесс рассмотрения и выдачи средств происходит бесшовно, а все взаимодействие, включая подписание и обмен документами, осуществляется в онлайн-формате. Отслеживание статуса заявки и результат ее рассмотрения доступны в личном кабинете.