https://ria.ru/20260227/most-2077038971.html
По Крымскому мосту возобновили движение
По Крымскому мосту возобновили движение - РИА Новости, 27.02.2026
По Крымскому мосту возобновили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T05:17:00+03:00
2026-02-27T05:17:00+03:00
2026-02-27T05:17:00+03:00
крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014163383_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_b08131c69ef332df0dd30e1093af9527.jpg
https://ria.ru/20260227/dvizhenie-2077027367.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014163383_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_26da86c1dc677324f03c64df1983feab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост
По Крымскому мосту возобновили движение
По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта