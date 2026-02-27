https://ria.ru/20260227/moskva-2077314525.html
Окно и стена в квартире повреждены из-за взрыва в доме в Москве
Окно и стена в квартире повреждены из-за взрыва в доме в Москве - РИА Новости, 27.02.2026
Окно и стена в квартире повреждены из-за взрыва в доме в Москве
Окно квартиры и участок наружной стены одной из комнат были повреждены в результате взрыва на юго-западе Москвы, инцидент на несущие конструкции дома не... РИА Новости, 27.02.2026
Окно и стена в квартире повреждены из-за взрыва в доме в Москве
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Окно квартиры и участок наружной стены одной из комнат были повреждены в результате взрыва на юго-западе Москвы, инцидент на несущие конструкции дома не повлиял, сообщили РИА Новости в префектуре юго-западного административного округа столицы.
Ранее РИА Новости сообщили в экстренных службах, что в доме на юго-западе Москвы, предположительно, произошел взрыв.
"Городские службы работают на месте инцидента по адресу улица Кадырова, дом 8к3, в результате которого пострадало оконное остекление квартиры и участок наружной стены одной из комнат. Инцидент на несущие конструкции дома не повлиял", - рассказали в пресс-службе.
В префектуре округа добавили, что жилой дом не газифицирован. Поврежденная фасадная плита будет демонтирована с помощью специализированной подъемной техники.