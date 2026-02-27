В Москве сотрудники экстренных служб работают на месте взрыва

https://ria.ru/20260227/moskva-2077311034.html
Сотрудники экстренных служб работают на месте взрыва на юго-западе Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости: экстренные службы работают на месте взрыва на юго-западе Москвы
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сотрудники экстренных служб работают на месте взрыва на юго-западе Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Около дома развернут штаб экстренных служб, стоят автомобили скорой помощи. Горожан просят покинуть опасную зону.
На 15 этаже многоэтажного дома видно проемы с выбитыми окнами, на месте балкона повис кусок арматуры.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что один человек пострадал при взрыве в квартире на юго-западе Москвы
. Погибших нет. Многоэтажный жилой дом не газифицирован.